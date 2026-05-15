Leléka поразила Евровидение феноменальной нотой: в сети вспыхнули споры

Украинская исполнительница Leléka вероятно установила впечатляющий рекорд на главной сцене Евровидения. Певица исполнила самую длинную вокальную партию на одном дыхании за всю многолетнюю историю песенного конкурса.

По сообщению медиа The Bridge, такой результат стал возможным благодаря сочетанию высокого музыкального образования и феноменального владения техникой дыхания. Представленная вокальная фраза требует от артиста не только художественного мастерства, но и незаурядной физической подготовки.

Реакция сети

Рекордная нота спровоцировала настоящую бурю в комментариях под видео выступления. Слушатели разделились на два лагеря, активно обсуждая техническую и художественную составляющую перформанса.

Поклонники вокального искусства объясняют, что это не просто "длинная нота", а полноценный вокализ — сложная музыкальная фраза, исполненная на одном дыхании. Пользователи отмечают, что в полуфинале артистка исполнила ее безупречно, без дополнительных доборов воздуха ("люфтов"), что подтверждает ее высокий профессионализм.

Многие называют выступление "невероятным" и "крутым", сравнивая вокал Leléka с уровнем победителей прошлых лет и желая ей "дать жару" в финале.

В то же время часть аудитории осталась недовольной. Некоторые считают, что такой формат "не для Евровидения", сетуя на отсутствие динамичного развития песни или недостаток оригинальности в постановке.

"Я просто не поверила своим ушам, это было круто";

"Мурашки по телу";

"Провила";

"Очень-очень плохо, к сожалению".

