Телеглядачам цього не показують: у мережі з'явилися кадри закулісся Євробачення

Поки мільйони фанатів насолоджувались ідеальною картинкою в прямому ефірі Євробачення, за лаштунками пісенного конкурсу кипіла напружена та ризикована робота технічних служб. У мережі з’явилися ексклюзивні кадри, що розкривають секрети підготовки одного з номерів цьогорічного шоу.

На оприлюдненому в Instagram відео зафіксовано момент номеру представниці Австралії Дельти Гудрем. Глядачі на екрані бачили лише витончену артистку в розкішній золотистій сукні, проте насправді за її безпеку під час виконання складних трюків відповідала ціла команда професіоналів.

На кадрах чітко видно технічний персонал, який у лічені секунди проводить маніпуляції з костюмом. Фахівці прикріплювали спеціальний страхувальний ремінь, який був майстерно стилізований під елементи сукні, аби не вибиватися із загального образу.

Ось, що бачили телеглядачі в цей момент:

Така підготовка була критично важливою, адже за задумом постановників далі платформа піднімала учасницю з Австралії високо вгору.

