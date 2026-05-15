Телезрителям этого не показывают: в сети появились кадры закулисья Евровидения

Пока миллионы фанатов наслаждались идеальной картинкой в прямом эфире Евровидения, за кулисами песенного конкурса кипела напряженная и рискованная работа технических служб. В сети появились эксклюзивные кадры, раскрывающие секреты подготовки одного из номеров нынешнего шоу.

На обнародованном в Instagram видео зафиксирован момент номера представительницы Австралии Дельты Гудрем. Зрители на экране видели лишь изящную артистку в роскошном золотистом платье, однако на самом деле за ее безопасность во время выполнения сложных трюков отвечала целая команда профессионалов.

На кадрах четко видно технический персонал, который в считанные секунды проводит манипуляции с костюмом. Специалисты прикрепляли специальный страховочный ремень, который был искусно стилизован под элементы платья, чтобы не выбиваться из общего образа.

Выступление Дельты Гудрем на Евровидении Фото: Instagram

Вот, что видели телезрители в этот момент:

Дельта Гудрем на Евровидении Фото: YouTube

Такая подготовка была критически важной, ведь по замыслу постановщиков дальше платформа поднимала участницу из Австралии высоко вверх.

