"Была так счастлива": Верка Сердючка передала для Leléka подарок (фото, видео)

Представительница Украины на Евровидении 2026 впервые встретилась с легендой конкурса Веркой Сердючкой, которая в 2007 году заняла 2 место. Как выяснилось, это было их первое знакомство, хотя до этого они разговаривали по телефону. Более того, Андрей Данилко передал певице подарки.

За кулисами Евровидения 2026 Leléka встретилась с Андреем Данилко, которого международное сообщество знает по образу Верки Сердючки. Артистка получила в подарок ушные мониторы и бандуру, которая необходима для выступления на главной сцене Европы. Об этом стало известно из влога на YouTube-канале "Евровидение Украина".

Подарок от Сердючки

"Андрей Данилко — самый прекрасный на свете. Знаете, можно к кому-то обратиться за помощью, и все такие: "Ой, не знаем. Желаем успеха, помашем вам флажками украинскими". Я позвонила Андрею, и он такой: "Да, ну это же не дело. Все дарю тебе", — рассказала Виктория Лелека.

Представительница Украины на Евровидении 2026 призналась, что Данилко приобрел для нее очень качественные ушные мониторы — это очень нужное техническое устройство, чтобы исполнительница лучше слышала себя на сцене.

"Реальными делами (помогает — Ред.). Я была такая счастливая. Думала, что заплачу", — призналась певица.

Андрей Данилко передал для Leléka подарок

