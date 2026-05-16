Украина резко обвалилась в рейтинге победителей Евровидения 2026: что произошло (фото)

В субботу, 16 мая, состоится гранд-финал юбилейного 70-го юбилейного песенного конкурса Евровидение. Победу неизменно прогнозируют Финляндии. Высокие шансы имеют Болгария, Греция и Израиль. Украина постепенно теряет позиции.

16 мая в Вене, Австрия, финиширует Евровидение 2026. Уже сегодня в гранд-финале определят победителя конкурса, который получит хрустальный микрофон. Накануне прямой трансляции букмекеры обновили прогнозы. Фаворитом остается Финляндия с песней Liekinheitin в исполнении скрипачки Линды Лампениус и певца Пита Паркконена.

Потенциальные победители Евровидения

В топ 10 произошли небольшие изменения по итогам двух полуфиналов, репетиций и жюри-шоу, где все конкурсанты получают баллы от профессиональных экспертов. Итак, сейчас расстановка мест такова: второе место занимает Австралия с Дельтой Гудрем и треком Eclipse, на третьей позиции — Болгария, следом идут Греция, Израиль, Румыния, Дания, Италия, Франция и Мальта.

Рейтинг потенциальных победителей Евровидения 2026 Фото: eurovisionworld.com

Украинская певица Leléka постепенно теряет позицию: если раньше она входила в топ 10 претендентов на победу, то после полуфиналов ситуация изменилась в худшую сторону: сначала Украине досталась 12 строчка, затем опустилась на 14 позицию.

