Україна різко обвалилась в рейтингу переможців Євробачення 2026: що сталося (фото)

У суботу, 16 травня, відбудеться гранд-фінал ювілейного 70-го пісенного конкурсу Євробачення. Перемогу незмінно прогнозують Фінляндії. Високі шанси мають Болгарія, Греція та Ізраїль. Україна поступово втрачає позиції.

16 травня у Відні, Австрія, фінішує Євробачення 2026. Уже сьогодні у гранд-фіналі визначать переможця конкурсу, який отримає кришталевий мікрофон. Напередодні прямої трансляції букмекери оновили прогнози. Фаворитом залишається Фінляндія з піснею Liekinheitin у виконанні скрипальки Лінди Лампеніус та співака Піта Паркконена.

Потенційні переможці Євробачення

У топ 10 відбулись невеликі зміни за підсумками двох півфіналів, репетицій та журі-шоу, де всі конкурсанти отримують бали від професійних експертів. Отже, наразі розстановка місць така: друге місце посідає Австралія з Дельтою Гудрем та треком Eclipse, на третій позиції — Болгарія, слідом йдуть Греція, Ізраїль, Румунія, Данія, Італія, Франція та Мальта.

Рейтинг потенційних переможців Євробачення 2026 Фото: eurovisionworld.com

Українська співачка Leléka поступово втрачає позицію: якщо раніше вона входила в топ 10 претендентів на перемогу, то після півфіналів ситуація змінилась в гірший бік: спочатку Україні дісталась 12 сходинка, потім опустилась на 14 позицію.

