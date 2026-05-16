"Була така щаслива": Вєрка Сердючка передала для Leléka подарунок (фото, відео)

Представниця України на Євробаченні 2026 вперше зустрілася із легендою конкурсу Вєркою Сердючкою, яка в 2007 році зайняла 2 місце. Як з'ясувалося, це було їхнє перше знайомство, хоча до цього вони розмовляли телефоном. Ба більше, Андрій Данилко передав співачці подарунки.

За лаштунками Євробачення 2026 Leléka зустрілась з Андрієм Данилком, якого міжнародна спільнота знає за образом Вєрки Сердючки. Артистка отримала в подарунок вушні монітори та бандуру, яка необхідна для виступу на головній сцені Європи. Про це стало відомо зі влогу на YouTube-каналі "Євробачення Україна".

Подарунок від Сердючки

"Андрій Данилко – найпрекрасніший на світі. Знаєте, можна до когось звернутися по допомогу, і всі такі: "Ой, не знаємо. Бажаємо успіху, помахаємо вам прапорцями українськими". Я зателефонувала Андрію, і він такий: "Так, ну це ж не діло. Все дарую тобі", – розповіла Вікторія Лелека.

Представниця України на Євробаченні 2026 зізналась, що Данилко придбав для неї дуже якісні вушні монітори – це дуже потрібний технічний пристрій, щоб виконавиця краще чула себе на сцені.

"Реальними справами (допомагає – Ред.). Я була така щаслива. Думала, що заплачу", – зізналася співачка.

Андрій Данилко передав для Leléka подарунок Фото: YouTube

У суботу, 16 травня, відбудеться гранд-фінал ювілейного 70-го пісенного конкурсу Євробачення. Перемогу незмінно прогнозують Фінляндії. Високі шанси мають Болгарія, Греція та Ізраїль. Україна поступово втрачає позиції.

Представниця Румунії на 70-му Євробаченні, що проходить у Відні, несподівано почала набирати обертів напередодні півфіналу.

Організатори Євробачення 2026 оприлюднили порядок виступів 25 учасників гранд-фіналу, що пройде у Відні вже в суботу, 16 травня. Україна вийде на сцену під номером 7, тобто у першій частині концерту. Як правило, це негативно впливає на фінальний результат – на те є кілька цілком об’єктивних причин.