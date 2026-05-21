"К сожалению": Leléka раскрыла запрет говорить о войне на Евровидении

Представительница Украины на Евровидении-2026 Leléka (Виктория Лелека) рассказала, как чувствует себя после выступления на международном песенном конкурсе в Вене.

Артистка дала интервью ВВС и призналась, что чувствует, что ее эта конкретная миссия успешно завершилась.

Запреты говорить о войне на Евровидении

После выступления в гранд-финале 16 мая Leléka выкрикнула прямо на сцене "Слава Украине". Ведущий спросил, не было ли после этого замечаний.

"Пусть бы хоть кто-то попробовал, я бы там сразу хачапури сделала бы из того человека, кто мне что сказал", — ответила Виктория.

В частности, ведущий спросил, чувствовался ли в целом на конкурсе запрет говорить о войне.

"Конечно. Не только ощущается. Он есть, он был, он будет на этом конкурсе, к сожалению. Но для нас было важно художественно все-таки вложить все те месседжи, которые нам важны. И сделать это в таких рамках, в которых нас поставили, все равно быть теми и говорить о том, что нам важно. Мы были вынуждены говорить об этом методами искусства и не прямолинейно. Мы все равно это сделали", — отметила певица.

В частности, Leléka поблагодарила Андрея Данилко, который существенно помог с финансовой подготовкой ее номера.

О чем мечтает Лелека

Также ведущий спросил, какую мечту имеет сейчас финалистка Евровидения-2026.

"Раньше были у меня художественные всякие мечты. Сейчас я немножко разочарована и ранена. Но если я когда-то смогу найти это доверие внутри себя, я бы просто хотела иметь семью. И свить какое-то маленькое гнездышко в Украине. Но пока я не знаю, с кем, когда и как. Но я бы хотела это иметь. Потому что художественно я буду двигаться дальше", — ответила звезда сцены, которая заняла на конкурсе 9-е место.

