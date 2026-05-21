Скандал на Евровидении: выступление Сердючки внезапно исчезло из сети (видео)

Вокруг юбилейного 70-го конкурса Евровидение-2026 разгорелся скандал из-за вырезанного фрагмента выступления Верки Сердючки. Данилко уже прокомментировал ситуацию и даже заинтриговал фанов.

Сердючка в гранд-финале 16 мая исполнила фрагменты двух песен: Puppet On The String Сэнди Шоу и Nel Blu, Dipinto Di Blu (Volare) Доменико Модуньо. Впрочем, последний номер, где тысячи людей в унисон пели вместе с Данилко, вырезали из ролика на официальном канале Евровидения из-за отсутствия разрешения правообладателей песни, что возмутило еврофанов. Об этом говорится в заявлении артиста.

Скандал с Сердючкой на Евровидении

Интересно, что именно поэтому команда Андрея Данилко решила выйти на правообладателей напрямую.

"Спасибо еврофанам за такую искреннюю реакцию и поддержку. Конечно, мне бы хотелось, чтобы все могли посмотреть полноценное выступление, а не обрезанный фрагмент. Но я рад, что по крайней мере тысячи зрителей в зале увидели номер вживую и пели вместе с нами", — написал артист.

Данилко понимает, что организаторы конкурса не хотели обидеть их, но не понимает, зачем приглашать "икону Евровидения" и ее не показывать.

"Повлиять на ситуацию я никак не могу, но для меня это урок. Если и соглашаться на участие в таких мероприятиях, стоит договариваться обо всех деталях "на берегу": авторские права, исполнение и даже согласовывать раскадровку номера, чтобы понимать, как это все будет выглядеть", — говорится в заявлении Сердючки.

Верка Сердючка на Евровидении-2026

После недоразумений Данилко решил связаться с правообладателями песни Volare и договориться о записи кавера.

"Я с огромным удовольствием записал бы полную версию Volare и, если повезет, подарил бы этой песне новую жизнь. Для меня самое ценное — когда на наших концертах люди и смеются, и плачут, и испытывают теплую ностальгию", — добавил музыкант.

Андрей Данилко на Евровидении

