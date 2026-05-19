Команда Болгарии публично "открестилась" от Киркорова после победы на Евровидении

16 мая впервые победу на Евровидении одержала Болгария, которая примет международный песенный конкурс у себя в 2027 году. К тому же, больше всего голосов Dara за песню Bangaranga отдали и жюри, и зрители.

Над победным номером работала международная команда — сама певица из Болгарии, настоящее имя которой Дарина Йотова, норвежский автор Анна Джудит Вик, румынский продюсер Кристиан Тарча (Monoir) и греческий композитор Димитрис Контопулос. Несмотря на громкие заявления россиянина Филиппа Киркорова, его в команде не было. Об этом пишет RFI.

Киркоров готовил Болгарию на Евровидение?

Более того, над номером Болгарии работали трое украинцев. А Киркоров, судя по всему, громко наврал.

Как известно, Россия не участвует в Евровидении с 2022 года из-за полномасштабного вторжения в Украину. Впрочем, россиянам не все равно на песенный конкурс, они до сих пор следят за ним и даже пытаются "примазаться". Недавно во время прямого эфира российская ведущая Яна Чурикова вела стрим финала и желала удачи Киркорову, команда которого якобы готовила Дарину.

Тот говорил, что к нему обратилось болгарское телевидение с просьбой поддержать страну на конкурсе: "Я сказал, что нам нужна совсем другая постановка — это болгарский хаус. И для меня работа в этом году с Болгарией — это уже вопрос чести и достоинства, и в память об отце, который из Болгарии, я должен был это сделать".

Когда страну объявили победительницу Евровидения, Чурикова в прямом эфире обратилась к Киркорову: "Филипп Бедросович, я тебя поздравляю! От имени всей студии: Бангаранга! (...) Бро, ты столько лет к этому шел, и вот наконец-то сделал это! И, кстати, это наша победа!"

Победная песня Болгарии

Что говорят авторы песни?

Победную песню на самом деле написал румынский продюсер Кристиан Тарча еще в 2023 году. Греческий композитор Димитрис Контопулос присоединился, когда Dara уже прошла нацотбор, сделав аранжировку.

В комментарии RFI Тарча сказал, что не знает, кто такой Киркоров. Контопулос подтвердил, что они друзья, но "никакого вклада" в болгарскую заявку тот не сделал.

"Мы собрались вместе и работали над версией для Евровидения бок о бок, чтобы создать лучшую версию Bangaranga, которую мы знаем сегодня", — говорит Кристиан.

Никакого вклада Киркорова, по его словам, в создании болгарской песни не было.

Команда Болгарии на Евровидении Фото: Instagram

"Я не знаю, кто такой Филипп Киркоров", — прямо заявил Тарча.

Не подтверждает информацию о причастности Киркорова к победе даже его друг Контопулос. Он заявил, что много лет назад они действительно работали над проектами для Евровидения, но не в этом году.

