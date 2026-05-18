Команда Dara раскрыла, причастен ли Киркоров к их победе на Евровидении (фото)

Глава болгарской делегации на Евровидение-2026 Илиас Кокотос опубликовал пост с благодарностью команде: в нем нет имени российского певца Филиппа Киркорова.

Кокотос назвал всех, кто причастен к победе представительницы Болгарии Dara на международном песенном конкурсе в Вене 16 мая.

Киркоров наврал?

Интересно, что в списке упомянуты украинцы, которые причастны к созданию визуальных сценических эффектов. А вот имени Киркорова там нет. Несмотря на то, что россиянин болгарского происхождения уже активно рассказывает, как помогал создать номер.

"Вчера вечером Болгария победила на Евровидении. Спасибо Болгарскому национальному телевидению за то, что доверили нам что-то такое важное и дали нам свободу творить со страстью и аутентичностью. С самого начала целью нас с @dimitriskontopoulos было создать международную команду, потому что это настоящий дух Евровидения: объединение наций через музыку", — написал Илиас Кокотос.

Он говорит, что команда не могла бы представить себе лучшей победительницы, чем Дарина.

"Европа открыла для себя суперзвезду, но то, что делает ее действительно особенной, это то, кем она является как личность: скромная, умная, талантливая и абсолютно уникальная. Вместе с невероятными танцорами вокруг нее она создала особую атмосферу на сцене и помогла вывести Евровидение на новый уровень", — добавил глава болгарской делегации.

Dara, Илиас Кокотос и Димитрис Контопулос Фото: Instagram

Илиас Кокотос и Димитрис Контопулос с победным кубком Фото: Instagram

Украинцы в команде Болгарии

В создании победного номера Болгарии на Евровидении-2026 участвовали и украинцы. Именно они помогали в создании части сценического номера и визуального оформления выступления Dara.

В частности, Nicholas Chobb стал creative advisor — с ним советовались насчет перформанса певицы.

"О Киркорове я впервые узнал сегодня из Threads. На всех этапах подготовки номера — от момента избрания песни участницы до финального выступления — ни одного упоминания о его участии со стороны продюсерской или режиссерской команды не было. Поэтому я не могу подтвердить его причастность к, непосредственно созданию перформанса, над которым я работал", — говорил украинец.

