Команда Dara розкрила, чи причетний Кіркоров до їхньої перемоги на Євробаченні (фото)

Голова болгарської делегації на Євробачення-2026 Іліас Кокотос опублікував пост з вдячністю команді: у ньому немає імені російського співака Філіпа Кіркорова.

Кокотос назвав усіх, хто причетний до перемоги представниці Болгарії Dara на міжнародному пісенному конкурсі у Відні 16 травня.

Кіркоров набрехав?

Цікаво, що у списку згадано українців, які причетні до створення візуальних сценічних ефектів. А от імені Кіркорова там немає. Попри те, що росіянин болгарського походження вже активно розповідає, як допомагав створити номер.

"Вчора ввечері Болгарія перемогла на Євробаченні. Щиро дякуємо Болгарському національному телебаченню за те, що довірили нам щось таке важливе та дали нам свободу творити з пристрастю та автентичністю. З самого початку метою нас із @dimitriskontopoulos було створити міжнародну команду, бо це справжній дух Євробачення: об'єднання націй через музику", — написав Іліас Кокотос.

Він каже, що команда не могла б уявити собі кращої переможниці, ніж Даріна.

"Європа відкрила для себе суперзірку, але те, що робить її справді особливою, це те, ким вона є як особистість: скромна, розумна, талановита та абсолютно унікальна. Разом із неймовірними танцюристами навколо неї вона створила особливу атмосферу на сцені та допомогла вивести Євробачення на новий рівень", — додав голова болгарської делегації.

Dara, Іліас Кокотос та Дімітріс Контопулос Фото: Instagram

Іліас Кокотос та Дімітріс Контопулос з переможним кубком Фото: Instagram

Українці в команді Болгарії

У створенні переможного номера Болгарії на Євробаченні-2026 брали участь і українці. Саме вони допомагали у створенні частини сценічного номера та візуального оформлення виступу Dara.

Зокрема, Nicholas Chobb став creative advisor — з ним радилися щодо перформансу співачки.

"Про Кіркорова я вперше дізнався сьогодні з Threads. На всіх етапах підготовки номеру — від моменту обрання пісні учасниці до фінального виступу — жодної згадки про його участь з боку продюсерської чи режисерської команди не було. Тому я не можу підтвердити його причетність до, безпосередньо створення перформансу, над яким я працював", — казав українець.

