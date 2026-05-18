Українці працювали над переможним номером Болгарії на Євробаченні: чи був там Кіркоров

У створенні переможного номера Болгарії на Євробаченні-2026 брали участь і українці. Саме вони допомагали у створенні частини сценічного номера та візуального оформлення виступу Dara.

Виявилося, що у складі міжнародної команди працювало троє українських митців — зокрема Nicholas Chobb. Він для МУЗВАР прокоментував свою долученість до виступу Болгарії, за який віддали найбільше голосів єврофани.

Українці у виступі Болгарії на Євробаченні

Nicholas працював з командою Болгарії як creative advisor — людина, до якої продюсерська команда зверталася за творчою оцінкою, рекомендаціями щодо перформансу. Також українець брав участь у розробці вигляду та функціоналу основної декорації номера разом з українським художником-постановником, а також у створенні відеоконтенту для LED-екранів.

Не обійшов увагою Nicholas Chobb і нашумілу тему з приводу нібито залученості Філіпа Кіркорова до виступу Dara.

"Про Кіркорова я вперше дізнався сьогодні з Threads. На всіх етапах підготовки номеру — від моменту обрання пісні учасниці до фінального виступу — жодної згадки про його участь з боку продюсерської чи режисерської команди не було. Тому я не можу підтвердити його причетність до, безпосередньо створення перформансу, над яким я працював", — наголосив українець.

Nicholas Chobb вважає, що спроби росіянина приписати собі дотичність до перемоги виглядають як особиста ініціатива нагадати про себе і про те звідки він родом: "Адже Болгарія одна з небагатьох країн, куди скоріш за все, йому відкритий вʼїзд і в нього буде можливість приїхати на його "улюблений конкурс"".

Переможний номер Болгарії

Що таке Бангаранга?

Болгарська співачка Dara, яка вперше принесла своїй країні перемогу на Євробаченні, пояснила, що ж таке та Бангаранга.

"Найчастіше запитання. Натхненна кукерами — давньоболгарськими виконавцями ритуалів, які відлякують зло, — Бангаранга бореться із сучасними демонами всередині нас. Бангаранга — це момент, коли ви обираєте любов замість страху. Це ваше вище "я", яке робить крок вперед — сильніше за тривогу, сумніви, сором і внутрішній хаос. Воно не атакує. Воно трансформує. Бангаранга — це не те, ким ви стаєте. Це те, що ви пробуджуєте в собі", — написала в соцмережах дівчина.

