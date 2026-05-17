Доклав руку Кіркоров: стало відомо, хто готував переможницю "Євробачення-2026"

Російський артист болгарського походження Філіп Кіркоров разом із командою займався підготовкою виконавиці Дарини Ніколаєвої Йотової, відомої під псевдонімом DARA. Виконавиця пісні Bangaranga стала переможницею "Євробачення".

Із проханням допомогти з підготовкою до конкурсу до Кіркорова звернулося болгарське телебачення. Про це артист-путініст розповів телеведучій Яні Чуріковій.

Кіркоров заявив, що одразу побачив у дівчині потенціал, однак для перемоги їй не вистачало хіта. Тому по допомогу артист звернувся до грецького композитора Дімітріса Контопулоса, який і написав пісню "Bangaranga". Композиція, яка з ямайського жаргону перекладається як "кіпіш", була відібрана серед інших пісень Curse і This Is Me.

Видання Таблоїd зазначає, що Дімітрус неодноразово писав музику для Євробачення російським виконавцям: Анастасії Стоцькій у 2006 році, зрадниці Ані Лорак у 2008-му, а 2016 року написав пісню для Євробачення Сергію Лазарєву. Публікації в соцмережах підтверджують, що композитор продовжує відвідувати Москву.

Відео дня

Дімітріс Контопулос, Ані Лорак і Філіп Кіркоров Фото: Соцсети

Водночас сам Кіркоров у розмові з Чуріковою зазначив, що не відвідував конкурсу, бо "його б не зрозуміли" в Росії, однак заявив, що, на його думку, "культура поза політикою".

У соцмережах тим часом з'ясували, що наприкінці 2025 року болгарська співачка публікувала у своїх дописах символіку Z, яка є головним мілітаристським і пропагандистським знаком російського вторгнення в Україну.

Нагадаємо, Фокус писав що:

Болгарія здобула грандіозну перемогу на 70-му пісенному конкурсі Євробачення-2026, набравши 516 балів.

Українська виконавиця Leléka з піснею Ridnym посіла 9 місце.

У жовтні 2025 року Служба безпеки України повідомила про підозру російському артисту Філіпу Кіркорову.