Российский артист болгарского происхождения Филипп Киркоров вместе с командой занимался подготовкой исполнительницы Дарины Николаевой Йотовой, известной под псевдонимом DARA. Исполнительница песни Bangaranga стала победительницей "Евровидения".

С просьбой помочь с подготовкой к конкурсу к Киркорову обратилось болгарское телевидение. Об этом артист-путинист рассказал телеведущей Яне Чуриковой.

Киркоров заявил, что сразу увидел в девушке потенциал, однако для победы ей не хватало хита. Поэтому за помощью артист обратился к греческому композитору Димитрису Контопулосу, который и написал песню "Bangaranga". Композиция, которая c ямайского жаргона переводится как "кипиш", была отобрана среди других песен Curse и This Is Me.

Издание Таблоid отмечает, что Димитрус неоднократно писал музыку для Евровидения российским исполнителям: Анастасии Стоцкой в ​​2006 году, предательнице Ани Лорак в 2008-ом, а в 2016 году написал песню для Евровидения Сергею Лазареву. Публикации в соцсетях подтверждают, что композитор продолжает посещать Москву.

Димитрис Контопулос, Ани Лорак и Филипп Киркоров Фото: Соцсети

При этом сам Киркоров в разговре с Чуриковой отметил, что не посещал конкурс, потому что "его бы не поняли" в России, однако заявил, что, по его мнению, "культура вне политики".

В соцсетях тем временем выяснили, что в конце 2025 года болгарская певица публиковала в своих сообщениях символику Z, являющуюся главным милитаристским и пропагандистским знак российского вторжения в Украину.

Болгария одержала грандиозную победу на 70-м песенном конкурсе Евровидение-2026, набрав 516 баллов.

Украинская исполнительница Leléka с песней Ridnym заняла 9 место.

В октябре 2025 года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому артисту Филиппу Киркорову.