Стало известно имя победителя Евровидения-2026

Болгария одержала грандиозную победу на 70-м песенном конкурсе Евровидение-2026, который на этой неделе принимала Вена. Зажигательное выступление представительницы этой страны покорило миллионы зрителей по всему миру, набрав суммарно 516 баллов.

Благодаря этому успеху следующий музыкальный конкурс Европы в 2027 году будет принимать болгарская столица. Борьба в финале держала в напряжении до последней секунды, ведь дыхание главных конкурентов чувствовалось на протяжении всего голосования. Фокус рассказывает о победителях Евровидения.

Болгарию на песенном конкурсе Евровидение 2026 представила популярная поп-исполнительница DARA (настоящее имя — Дарья Йотова) со взрывным треком Bangaranga. Это выступление ознаменовало официальное возвращение страны на конкурс после трехлетнего перерыва.

Название песни происходит из ямайского сленга и означает "шум", "беспорядок" или "красивый беспорядок". Сама артистка охарактеризовала трек как современную поп-музыку с "фольклорным скелетом".

Украина заняла 9 место на Евровидении 2026, собрав 221 балл.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Директор "Евровидения" заявил, что Россия может вернуться на песенный конкурс.

Представительница Украины на Евровидении 2026 впервые встретилась с легендой конкурса Веркой Сердючкой, которая в 2007 году заняла 2 место. Как выяснилось, это было их первое знакомство, хотя до этого они разговаривали по телефону. Более того, Андрей Данилко передал певице подарки.

Кроме того, певица Ирина Билык не исключает, что одна из нынешних участниц Евровидения украла идею ее песни "О любви". Она сравнила отрывки из двух композиций и предложила определить похожие моменты.