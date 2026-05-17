Стало известно имя победителя Евровидения-2026

Болгария выиграла Евровидение 2026 | Фото: YouTube

Болгария одержала грандиозную победу на 70-м песенном конкурсе Евровидение-2026, который на этой неделе принимала Вена. Зажигательное выступление представительницы этой страны покорило миллионы зрителей по всему миру, набрав суммарно 516 баллов.

Благодаря этому успеху следующий музыкальный конкурс Европы в 2027 году будет принимать болгарская столица. Борьба в финале держала в напряжении до последней секунды, ведь дыхание главных конкурентов чувствовалось на протяжении всего голосования. Фокус рассказывает о победителях Евровидения.

Болгария победила на Евровидении

Болгарию на песенном конкурсе Евровидение 2026 представила популярная поп-исполнительница DARA (настоящее имя — Дарья Йотова) со взрывным треком Bangaranga. Это выступление ознаменовало официальное возвращение страны на конкурс после трехлетнего перерыва.

Название песни происходит из ямайского сленга и означает "шум", "беспорядок" или "красивый беспорядок". Сама артистка охарактеризовала трек как современную поп-музыку с "фольклорным скелетом".

Украина заняла 9 место на Евровидении 2026, собрав 221 балл.

