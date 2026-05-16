"Это плагиат или нет?": Ирина Билык сравнила свою песню с треком участницы Евровидения (видео)

Певица Ирина Билык не исключает, что одна из нынешних участниц Евровидения украла идею ее песни "Про любов". Она сравнила отрывки из двух композиций и предложила определить похожие моменты.

Представительница Австралии на Евровидении-2026 Дельта Гудрем могла "одолжить" идею для своего трека Eclipse ("Затмение"). Подобное заслуженная и народная артистка Украины Ирина Билык предположила в соцсети.

Билык отметила, что начала песен "Про любов" и Eclipse, по ее мнению, очень похожи. Певица сравнила отрывки из треков в видео.

"Это плагиат или нет? Как считаете?", — поинтересовалась Билык у поклонников своего творчества.

Многие украинцы согласились, что между песнями действительно есть большое сходство. К тому же, по мнению пользователей, "первоисточник" имеет яркую и отшлифованную мелодию, а ее "подобие" несколько "размыто". Впрочем, некоторые отмечали, что австралийская певица очень известна у себя на родине, и пишет огромное количество хороших и качественных песен. Поэтому в данном случае есть вероятность того, что похожая мелодия на самом деле возникла одновременно у двух артисток.

