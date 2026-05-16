"Це плагіат чи ні?": Ірина Білик порівняла свою пісню з треком учасниці Євробачення (відео)

Співачка Ірина Білик не виключає, що одна з цьогорічних учасниць Євробачення вкрала ідею її пісні "Про любов". Вона порівняла уривки з двох композицій та запропонувала визначити схожі моменти.

Представниця Австралії на Євробаченні-2026 Дельта Гудрем могла "позичити" ідею для свого треку Eclipse ("Затемнення"). Подібне заслужена та народна артистка України Ірина Білик припустила у соцмережі.

Білик зазначила, що початки пісень "Про любов" та Eclipse, на її думку, дуже схожі. Співачка порівняла уривки з треків у відео.

"Це плагіат чи ні? Як вважаєте?", – поцікавилася Білик у шанувальників своєї творчості.

Багато українців погодилися, що між піснями дійсно є неабияка схожість. До того ж, на думку користувачів, "першоджерело" має яскраву та відшліфовану мелодію, а її "подоба" дещо "розмита". Утім, деякі зазначали, що австралійська співачка дуже відома у себе на батьківщині, й пише величезну кількість хороших та якісних пісень. Тому у даному випадку є ймовірність того, що схожа мелодія насправді виникла одночасно у двох артисток.

