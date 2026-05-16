"Теоретично, так": директор "Євробачення" заявив, що Росія може повернутись на пісенний конкурс
Представники Росії можуть знову взяти участь у пісенному конкурсі "Євробачення", якщо російський мовник ВГТРК відповідатиме правилам членства Європейської мовної спілки.
Рішення про виключення Росії з конкурсу не було пов’язане з повномасштабним вторгненням РФ в Україну, заявив виконавчий директор "Євробачення" Мартін Грін, пише LBC.
За словами Гріна, РФ виключили з конкурсу через діяльність російської державної телерадіокомпанії ВГТРК, незалежність якої від Кремля Європейська мовна спілка (EBU) не змогла довести.
На запитання, чи може Росія повернутися до конкурсу, Грін відповів: "Теоретично, так". Для цього ВГТРК має відповідати правилам членства в EBU.
"Це розкриття підриває суспільне уявлення про те, що виключення Росії з конкурсу було принциповою позицією організації проти військової агресії в Україні", — зазначили журналісти.
Грін підкреслив, що рішення про виключення Росії з конкурсу не було пов’язане з війною, оскільки "тоді ти потрапляєш на справді слизьку доріжку, де доводиться виносити дуже суб’єктивні оціночні судження".
