"Теоретически, да": директор "Евровидения" заявил, что Россия может вернуться на песенный конкурс

Сцена "Евровидения-2026" (иллюстративное фото) | Фото: EBU

Представители России могут снова принять участие в песенном конкурсе "Евровидение", если российский вещатель ВГТРК будет соответствовать правилам членства Европейского вещательного союза.

Решение об исключении России из конкурса не было связано с полномасштабным вторжением РФ в Украину, заявил исполнительный директор "Евровидения" Мартин Грин, пишет LBC.

По словам Грина, РФ исключили из конкурса из-за деятельности российской государственной телерадиокомпании ВГТРК, независимость которой от Кремля Европейский вещательный союз (EBU) не смог доказать.

На вопрос, может ли Россия вернуться к конкурсу, Грин ответил: "Теоретически, да". Для этого ВГТРК должна соответствовать правилам членства в EBU.

"Это раскрытие подрывает общественное представление о том, что исключение России из конкурса было принципиальной позицией организации против военной агрессии в Украине", — отметили журналисты.

Грин подчеркнул, что решение об исключении России из конкурса не было связано с войной, поскольку "тогда ты попадаешь на действительно скользкую дорожку, где приходится выносить очень субъективные оценочные суждения".

