Між епатажем і крінжем: хто переборщив у другому півфіналі Євробачення (відео)

Цього року Відень приймає в себе міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2026. Деякі учасники запамʼяталися вокалом, деякі — яскравими образами.

Фокус розповідає, чиї постановки номерів стали доволі дивними, але точно не залишилися без уваги.

Велика Британія на Євробаченні

Назва пісні британського виконавця Look Mum No Computer звучатиме знайомо для українців. Eins, Zwei, Drei ("Один, Два, Три") представить Велику Британію на Євробаченні-2026 у Відні. Незвичною синт-поп композицією з гумористичним і дещо абсурдним настроєм. Цікаво, що назва пісні одразу ж асоціюється з одним з найуспішніших виступів України на Євробаченні — Вєркою Сердючкою, яка співала: "Eins, Zwei, Drei, tanzen".

Фанати відзначають, що виступ виглядає більш ризикованим і експериментальним, ніж типові британські заявки.

На сцені зʼявляється багато хаотичних декорацій.

Норвегія на Євробаченні

Норвегія виступає у другому півфіналі під №15 — тобто закриває шоу, а це часто вважають вигідною позицією, адже артиста точно запамʼятають.

Норвезький номер багато хто хвалить за сильний вокал і атмосферність. У фанатських оглядах Норвегію називають одним з потенційних "темних конячок" конкурсу. Втім, Jonas Lovv дуже нагадує італійця Даміано Давіда з Måneskin у своєму сценічному образі з підтяжками.

Австрія на Євробаченні

Господарка конкурсу представлена артистом COSMÓ з піснею Tanzschein. Вона одразу йде у фінал.

Австрійський виступ описують як дуже "євровізійний": масштабна світлова постановка, танцювальний трек і сильний сценічний вайб. Втім, чоловіки в масивних масках викликають неоднозначні відчуття.

Люксембург (Україна?) на Євробаченні

Після повернення країни на конкурс кілька років тому Люксембург продовжує робити ставку на сучасний поп-звук і стильну телевізійну подачу. Цьогорічний номер активно обговорюють у фан-спільнотах через візуал та "радіоформатність" пісні.

Босонога дівчина виходить на сцену, чим нагадує чимось українську Мавку. І це не просто так.

Після перемоги на національному відборі співачка Єва Марія з піснею Mother Nature стикнулася з хвилею звинувачень у плагіаті.

Цікаво, що виробництвом телевізійного шоу та поставленням номерів для фіналістів Люксембурга займається українська команда, яка має багаторічний досвід роботи з Євробаченням. Тому у постановці Єви Марії помітили "дерево життя" від Джамали, костюми від Jerry Heil та освітлення від Ziferblat, пише Суспільне.

