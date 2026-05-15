Между эпатажем и кринжем: кто переборщил во втором полуфинале Евровидения (видео)

В этом году Вена принимает у себя международный песенный конкурс Евровидение-2026. Некоторые участники запомнились вокалом, некоторые — яркими образами.

Фокус рассказывает, чьи постановки номеров стали довольно странными, но точно не остались без внимания.

Великобритания на Евровидении

Название песни британского исполнителя Look Mum No Computer будет звучать знакомо для украинцев. Eins, Zwei, Drei ("Один, Два, Три") представит Великобританию на Евровидении-2026 в Вене. Необычной синт-поп композицией с юмористическим и несколько абсурдным настроением. Интересно, что название песни сразу же ассоциируется с одним из самых успешных выступлений Украины на Евровидении — Веркой Сердючкой, которая пела: "Eins, Zwei, Drei, tanzen".

Фанаты отмечают, что выступление выглядит более рискованным и экспериментальным, чем типичные британские заявки.

На сцене появляется много хаотичных декораций.

Норвегия на Евровидении

Норвегия выступает во втором полуфинале под №15 — то есть закрывает шоу, а это часто считают выгодной позицией, ведь артиста точно запомнят.

Норвежский номер многие хвалят за сильный вокал и атмосферность. В фанатских обзорах Норвегию называют одним из потенциальных "темных лошадок" конкурса. Впрочем, Jonas Lovv очень напоминает итальянца Дамиано Давида из Måneskin в своем сценическом образе с подтяжками.

Австрия на Евровидении

Хозяйка конкурса представлена артистом COSMÓ с песней Tanzschein. Она сразу идет в финал.

Австрийское выступление описывают как очень "евровизионное": масштабная световая постановка, танцевальный трек и сильный сценический вайб. Впрочем, мужчины в массивных масках вызывают неоднозначные ощущения.

Люксембург (Украина?) на Евровидении

После возвращения страны на конкурс несколько лет назад Люксембург продолжает делать ставку на современный поп-звук и стильную телевизионную подачу. Нынешний номер активно обсуждают в фан-сообществах из-за визуала и "радиоформатности" песни.

Босоногая девушка выходит на сцену, чем напоминает чем-то украинскую Мавку. И это не просто так.

После победы на национальном отборе певица Ева Мария с песней Mother Nature столкнулась с волной обвинений в плагиате.

Интересно, что производством телевизионного шоу и постановкой номеров для финалистов Люксембурга занимается украинская команда, которая имеет многолетний опыт работы с Евровидением. Поэтому в постановке Евы Марии заметили "дерево жизни" от Джамалы, костюмы от Jerry Heil и освещение от Ziferblat, пишет Суспільне.

