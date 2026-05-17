Стало відомо ім'я переможця Євробачення-2026

Болгарія здобула грандіозну перемогу на 70-му пісенному конкурсі Євробачення-2026, який цього тижня приймав Відень. Запальний виступ представниці цієї країни підкорив мільйони глядачів по всьому світу, набравши сумарно 516 балів.

Завдяки цьому успіху наступний музичний конкурс Європи у 2027 році прийматиме болгарська столиця. Боротьба у фіналі тримала в напрузі до останньої секунди, адже дихання головних конкурентів відчувалося протягом усього голосування. Фокус розповідає про переможців Євробачення.

Болгарію на пісенному конкурсі Євробачення 2026 представила популярна поп-виконавиця DARA (справжнє ім'я — Дарина Йотова) з вибуховим треком Bangaranga. Цей виступ ознаменував офіційне повернення країни на конкурс після трирічної перерви.

Назва пісні походить із ямайського сленгу та означає "галас", "гармидер" або "красивий безлад". Сама артистка охарактеризувала трек як сучасну поп-музику з "фольклорним скелетом".

Україна посіла 9 місце на Євробаченні 2026, зібравши 221 бал.

Директор "Євробачення" заявив, що Росія може повернутись на пісенний конкурс.

Представниця України на Євробаченні 2026 вперше зустрілася із легендою конкурсу Вєркою Сердючкою, яка в 2007 році зайняла 2 місце. Як з'ясувалося, це було їхнє перше знайомство, хоча до цього вони розмовляли телефоном. Ба більше, Андрій Данилко передав співачці подарунки.

Крім того, співачка Ірина Білик не виключає, що одна з цьогорічних учасниць Євробачення вкрала ідею її пісні "Про любов". Вона порівняла уривки з двох композицій та запропонувала визначити схожі моменти.