Стало відомо ім'я переможця Євробачення-2026

хто виграв євробачення у 2026 році
Болгарія виграла Євробачення 2026 | Фото: YouTube

Болгарія здобула грандіозну перемогу на 70-му пісенному конкурсі Євробачення-2026, який цього тижня приймав Відень. Запальний виступ представниці цієї країни підкорив мільйони глядачів по всьому світу, набравши сумарно 516 балів.

Завдяки цьому успіху наступний музичний конкурс Європи у 2027 році прийматиме болгарська столиця. Боротьба у фіналі тримала в напрузі до останньої секунди, адже дихання головних конкурентів відчувалося протягом усього голосування. Фокус розповідає про переможців Євробачення.

Болгарія перемогла на Євробаченні

Болгарію на пісенному конкурсі Євробачення 2026 представила популярна поп-виконавиця DARA (справжнє ім'я — Дарина Йотова) з вибуховим треком Bangaranga. Цей виступ ознаменував офіційне повернення країни на конкурс після трирічної перерви.

Назва пісні походить із ямайського сленгу та означає "галас", "гармидер" або "красивий безлад". Сама артистка охарактеризувала трек як сучасну поп-музику з "фольклорним скелетом".

Україна посіла 9 місце на Євробаченні 2026, зібравши 221 бал.

