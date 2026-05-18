Украинцы работали над победным номером Болгарии на Евровидении: был ли там Киркоров

В создании победного номера Болгарии на Евровидении-2026 участвовали и украинцы. Именно они помогали в создании части сценического номера и визуального оформления выступления Dara.

Оказалось, что в составе международной команды работало трое украинских художников — в частности Nicholas Chobb. Он для МУЗВАР прокомментировал свою причастность к выступлению Болгарии, за которое отдали больше всего голосов еврофаны.

Украинцы в выступлении Болгарии на Евровидении

Nicholas работал с командой Болгарии как creative advisor — человек, к которому продюсерская команда обращалась за творческой оценкой, рекомендациями по перформансу. Также украинец участвовал в разработке вида и функционала основной декорации номера вместе с украинским художником-постановщиком, а также в создании видеоконтента для LED-экранов.

Не обошел вниманием Nicholas Chobb и нашумевшую тему по поводу якобы вовлеченности Филиппа Киркорова к выступлению Dara.

"О Киркорове я впервые узнал сегодня из Threads. На всех этапах подготовки номера — от момента избрания песни участницы до финального выступления — ни одного упоминания о его участии со стороны продюсерской или режиссерской команды не было. Поэтому я не могу подтвердить его причастность к непосредственно созданию перформанса, над которым я работал", — подчеркнул украинец.

Украинцы помогли создать победный номер Болгарии

Nicholas Chobb считает, что попытки россиянина приписать себе причастность к победе выглядят как личная инициатива напомнить о себе и о том, откуда он родом: "Ведь Болгария одна из немногих стран, куда скорее всего, ему открыт въезд и у него будет возможность приехать на его "любимый конкурс"".

Победный номер Болгарии

Что такое Бангаранга?

Болгарская певица Dara, которая впервые принесла своей стране победу на Евровидении, объяснила, что же такое та Бангаранга.

"Чаще всего вопросы. Вдохновленная кукерами — древнеболгарскими исполнителями ритуалов, которые отпугивают зло, — Бангаранга борется с современными демонами внутри нас. Бангаранга — это момент, когда вы выбираете любовь вместо страха. Это ваше высшее "я", которое делает шаг вперед — сильнее тревоги, сомнений, стыда и внутреннего хаоса. Оно не атакует. Оно трансформирует. Бангаранга — это не то, кем вы становитесь. Это то, что вы пробуждаете в себе", — написала в соцсетях девушка.

В сети активно циркулирует информация, что российский артист болгарского происхождения Филипп Киркоров вместе с командой занимался подготовкой исполнительницы Дарьи Николаевой Йотовой, известной под псевдонимом Dara.

Болгария одержала грандиозную победу на 70-м песенном конкурсе Евровидение-2026, набрав 516 баллов.

Кроме того, представительница Украины Leléka с песней Ridnym заняла 9 место.