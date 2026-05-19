Команда Болгарії публічно "відхрестилася" від Кіркорова після перемоги на Євробаченні

16 травня вперше перемогу на Євробаченні здобула Болгарія, яка прийме міжнародний пісенний конкурс у себе у 2027 році. До того ж, найбільше голосів Dara за пісню Bangaranga віддали і журі, і глядачі.

Над переможним номером працювала міжнародна команда — сама співачка з Болгарії, справжнє ім’я якої Даріна Йотова, норвезька авторка Анна Джудіт Вік, румунський продюсер Крістіан Тарча (Monoir) і грецький композитор Дімітріс Контопулос. Попри гучні заяви росіянина Філіпа Кіркорова, його в команді не було. Про це пише RFI.

Кіркоров готував Болгарію на Євробачення?

Ба більше, над номером Болгарії працювали троє українців. А Кіркоров, судячи з усього, гучно набрехав.

Як відомо, Росія не бере участі в Євробаченні з 2022 року через повномасштабне вторгнення до України. Втім, росіянам не все одно на пісенний конкурс, вони досі слідкують за ним та навіть намагаються "примазатися". Нещодавно під час прямого ефіру російська ведуча Яна Чурікова вела стрім фіналу та бажала удачі Кіркорову, команда якого начебто готувала Даріну.

Той казав, що до нього звернулося болгарське телебачення з проханням підтримати країну на конкурсі: "Я сказав, що нам потрібна зовсім інша постановка — це болгарський хаус. І для мене робота цього року з Болгарією — це вже питання честі та гідності, і на згадку про батька, який із Болгарії, я мав це зробити".

Коли країну оголосили переможницю Євробачення, Чурікова у прямому ефірі звернулася до Кіркорова: "Філіп Бедросович, я тебе вітаю! Від імені всієї студії: Бангаранга! (…) Бро, ти стільки років до цього йшов, і ось нарешті зробив це! І, до речі, це наша перемога!"

Переможна пісня Болгарії

Що кажуть автори пісні?

Переможну пісню насправді написав румунський продюсер Крістіан Тарча ще у 2023 році. Грецький композитор Дімітріс Контопулос доєднався, коли Dara вже пройшла нацвідбір, зробивши аранжування.

У коментарі RFI Тарча сказав, що не знає, хто такий Кіркоров. Контопулос підтвердив, що вони друзі, але "жодного внеску" в болгарську заявку той не зробив.

"Ми зібралися разом і працювали над версією для Євробачення пліч-о-пліч, щоб створити найкращу версію Bangaranga, яку ми знаємо сьогодні", — каже Крістіан.

Жодного внеску Кіркорова, за його словами, в створенні болгарської пісні не було.

Команда Болгарії на Євробаченні Фото: Instagram

"Я не знаю, хто такий Філіп Кіркоров", — прямо заявив Тарча.

Не підтверджує інформацію щодо причетності Кіркорова до перемоги навіть його друг Контопулос. Він заявив, що багато років тому вони дійсно працювали над проєктами для Євробачення, але не цього року.

