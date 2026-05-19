В Молдове скандал из-за Евровидения: "пошли" увольнения из-за баллов Украине

Председатель общественного вещателя Молдовы Teleradio-Moldova (TRM) Влад Цуркану ушел в отставку, потому что члены нацжури дали мало баллов соседям — Румынии (3) и Украине (0). Между тем телезрители поставили 12 и 10 соответственно.

После финала юбилейного 70-го Евровидения-2026 в Вене в Молдове разгорелся скандал из-за существенных расхождений между оценками национального жюри и телезрителей, в частности относительно выступлений представителей Румынии и Украины. Об этом пишет M1 Moldova.

В Молдове скандал из-за Евровидения

На фоне общественного возмущения генеральный директор Влад Цуркану объявил о своей отставке 18 мая.

Он заявил, что как руководитель несет ответственность за ситуацию, хотя лично не вмешивался в работу судей. По его мнению, жюри оказалось в нетипичной ситуации и не учло чувствительность отношений между Молдовой, Румынией и Украиной. Своим увольнением Цуркану хочет продемонстрировать уважение к партнерским связям с соседями. Более того, вместе с ним могут уйти и его заместители.

Відео дня

"То, что произошло, является чрезвычайным событием. На наш взгляд, жюри не учло чувствительных моментов, существующих между Республикой Молдова и нашими соседями — Румынией и Украиной. Братские отношения, которые Республика Молдова имеет с Румынией, а также наша благодарность и уважение к Украине за ее ежедневные жертвы остаются неизменными. Наше отношение к Украине не является нулевым, а наши чувства к Румынии могут быть только любовью", — заявил глава вещателя.

Влад Цуркану ушел в отставку Фото: Instagram

В TRM отметили независимость действий жюри и прозрачность голосования, которое проходило под контролем нотариуса, отметив, что выставленные баллы не отражают позицию самого вещателя.

Молдавское жюри отдало 12 баллов Польше, тогда как зрители больше всего поддержали Румынию. Украине зрители присудили 10 баллов, тогда как жюри не дало нам ни одного балла. Представитель конкурса от Молдовы Маргарита Друца говорила, что была шокирована такими результатами и даже думала отказаться от выхода в эфир. Одна из членов жюри, Виктория Кушнир, объяснила, что оценивание осуществлялось еще во время репетиций, а не во время финального выступления.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Представитель Молдовы на Евровидении-2026 Satoshi (Влад Сабажук) попал в скандал.

Несмотря на громкие заявления россиянина Филиппа Киркорова, его в команде Болгарии не было.

Также Фокус писал, что известно о Дарине Йотове, которая первой привезет Евровидение в свою страну в 2027 году.