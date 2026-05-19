У Молдові скандал через Євробачення: "пішли" звільнення через бали Україні

Голова суспільного мовника Молдови Teleradio-Moldova (TRM) Влад Цуркану пішов у відставку, бо члени нацжурі дали мало балів сусідам — Румунії (3) та Україні (0). Тим часом телеглядачі поставили 12 і 10 відповідно.

Після фіналу ювілейного 70-го Євробачення-2026 у Відні в Молдові розгорівся скандал через суттєві розбіжності між оцінками національного журі та телеглядачів, зокрема щодо виступів представників Румунії та України. Про це пише M1 Moldova.

У Молдові скандал через Євробачення

На тлі суспільного обурення генеральний директор Влад Цуркану оголосив про свою відставку 18 травня.

Він заявив, що як керівник несе відповідальність за ситуацію, хоча особисто не втручався в роботу суддів. На його думку, журі опинилося в нетиповій ситуації та не врахувало чутливість відносин між Молдовою, Румунією та Україною. Своїм звільненням Цуркану хоче продемонструвати повагу до партнерських зв'язків із сусідами. Ба більше, разом з ним можуть піти і його заступники.

"Те, що сталося, є надзвичайною подією. На наш погляд, журі не врахувало чутливих моментів, що існують між Республікою Молдова та нашими сусідами — Румунією та Україною. Братні відносини, які Республіка Молдова має з Румунією, а також наша вдячність і повага до України за її щоденні жертви залишаються незмінними. Наше ставлення до України не є нульовим, а наші почуття до Румунії можуть бути лише любов’ю", — заявив голова мовника.

У TRM наголосили на незалежності дій журі та прозорості голосування, яке проходило під контролем нотаріуса, зазначивши, що виставлені бали не відображають позицію самого мовника.

Молдовське журі віддало 12 балів Польщі, тоді як глядачі найбільше підтримали Румунію. Україні глядачі присудили 10 балів, тоді як журі не дало нам жодного бала. Речниця конкурсу від Молдови Маргарита Друца казала, що була шокована такими результатами і навіть думала відмовитися від виходу в ефір. Одна з членкинь журі, Вікторія Кушнір, пояснила, що оцінювання здійснювалося ще під час репетицій, а не під час фінального виступу.

