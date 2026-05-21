Скандал на Євробаченні: виступ Сердючки раптово зник з мережі (відео)

Навколо ювілейного 70-го конкурсу Євробачення-2026 розгорівся скандал через вирізаний фрагмент виступу Вєрки Сердючки. Данилко вже прокоментував ситуацію та навіть заінтригував фанів.

Сердючка у гранд-фіналі 16 травня виконала фрагменти двох пісень: Puppet On The String Сенді Шоу та Nel Blu, Dipinto Di Blu (Volare) Доменіко Модуньйо. Втім, останній номер, де тисячі людей в унісон співали разом з Данилком, вирізали з ролика на офіційному каналі Євробачення через відсутність дозволу правовласників пісні, що обурило єврофанів. Про це йдеться в заяві артиста.

Скандал із Сердючкою на Євробаченні

Цікаво, що саме через це команда Андрія Данилка вирішила вийти на правовласників напряму.

"Дякую єврофанам за таку щиру реакцію та підтримку. Звичайно, мені б хотілось, щоб всі могли подивитись повноцінний виступ, а не обрізаний фрагмент. Але я радий, що принаймні тисячі глядачів у залі побачили номер наживо та співали разом з нами", — написав артист.

Данилко розуміє, що організатори конкурсу не хотіли образити їх, але не розуміє, навіщо запрошувати "ікону Євробачення" і її не показувати.

"Вплинути на ситуацію я ніяк не можу, але для мене це урок. Якщо й погоджуватися на участь у таких заходах, варто домовлятись про всі деталі "на березі": авторські права, виконання та навіть узгоджувати розкадровку номеру, щоб розуміти, як це все буде виглядати", — йдеться в заяві Сердючки.

Вєрка Сердючка на Євробаченні-2026

Після непорозумінь Данилко вирішив зв’язатися з правовласниками пісні Volare і домовитись щодо запису каверу.

"Я з величезним задоволенням записав би повну версію Volare і, якщо пощастить, подарував би цій пісні нове життя. Для мене найцінніше — коли на наших концертах люди і сміються, і плачуть, і відчувають теплу ностальгію", — додав музикант.

Андрій Данилко на Євробаченні

