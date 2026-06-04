Киркоров присвоил себе победу на Евровидении-2026: исполнительница Dara поставила его на место

Российский певец Филипп Киркоров объявил о том, что Болгария в нынешнем песенном конкурсе Евровидение одержала победу благодаря ему. Представительница страны Dara публично ответила ему и такие упреки.

Dara пришла в комментарии к большому сообщению Киркорова в соцсетях, где отвергла заслуги певца-путиниста. Об этом 3 июня рассказало болгарское издание Standart.

К своему сообщению российский певец добавил изображение троянского коня со своим лицом. Киркоров в нем объяснил, что в течение шести лет Болгария не была представлена на Евровидении из-за недостатка денег у общественного вещателя страны БНТ. Он добавил, что в прошлом году вышел на связь с гендиректором БНТ Эмилом Кошлуковым, нашел инвестора, имя которого не назвал, который и спонсировал средствами участие страны в песенном конкурсе 2026 года.

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Киркоров также приписал заслугу в победе Dara собственной продюсерской компании Dream Team, которая якобы помогала подготовить исполнительницу к выступлению.

"Болгария — родина моего папы, и именно сейчас, в день его рождения, я решил закрыть для себя гештальт Евровидения. Морально я доволен. Я выиграл этот конкурс", — написал певец.

Как Dara отреагировала на сообщение Киркорова

Победительница нынешнего Евровидения решила отреагировать на заявления россиянина. Она в частности сообщила, что песня Bangaranga, которая принесла триумф, была создана еще три года назад.

"Со всем уважением, песня Bangaranga была написана в 2023 году в Sofia Songwriting Camp (Софийском песенном лагере)", — написала Dara.

Ответ исполнительницы Dara на заявления Киркорова о "победе" в Евровидении

Девушка также объяснила, что успех состоялся благодаря упорному труду ее команды, Virginia Records, БНТ и международных продюсеров.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

о своей причастности к успеху Dara Киркоров заявил в интервью телеведущей Яне Чуриковой, раскрыв подробности подготовки;

команда Dara раскрыла, причастен ли Киркоров к победе Болгарии на Евровидении-2026.

Также ранее представительница Украины Leléka заявила о запрете говорить о войне на Евровидении.