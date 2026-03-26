"Дикая боль в ногах, не может ходить": путинистка Васильева из "Сватов" попала в ДТП

Народная актриса РФ Татьяна Васильева, которая открыто поддерживает войну в Украине, попала в аварию. Теперь она не может нормально передвигаться и страдает от невыносимой боли в ногах.

Актрису Татьяну Васильеву, известную в Украине благодаря эпизодической роли в сериале "Сваты", сбила машина в Москве. Это произошло по дороге в спортивный клуб. Детали инцидента раскрыл ее сын и невестка в Telegram-канале.

"Машина съехала на ноги Татьяне Григорьевне и поехала дальше. Водитель не остановился, не посмотрел, что произошло. Татьяна Григорьевна осталась сидеть на обочине на земле, а машина исчезла. Сейчас вызвали наряд полиции и скорую", — рассказывают свою версию событий родственники.

Васильева не может ходить

Невестку, как и ее мужа, удивило равнодушие водителя, который не остановился и не поинтересовался состоянием потерпевшей. 77-летней актрисе впоследствии диагностировали частичное повреждение капсульно-связочного аппарата и разрыв мышц левой стопы.

"Дикая боль в ногах, не может ходить", — описывает состояние Васильевой после ДТП ее сын.

Татьяна Васильева попала в ДТП Фото: Telegram

Водителя уже нашли с помощью уличных камер. Если дело дойдет до суда, то Васильевой, вероятно, придется заплатить штраф, потому что она якобы сама вышла на проезжую часть, нарушив ПДД.

77-летней актрисе диагностировали ряд осложнений на ноге Фото: Telegram

Позиция Васильевой

Васильева открыто поддерживает войну и нападение России на Украину. Актриса, сыгравшая более девяноста ролей в фильмах и телесериалах (в т.ч. эпизодическую роль в "Сватах"), заявляла, что поехала бы в зону боевых действий "бинтовать или стрелять", если бы была моложе. При этом они критикует ограничения касательно передвижение россиян.

