"Дикая боль в ногах, не может ходить": путинистка Васильева из "Сватов" попала в ДТП
Народная актриса РФ Татьяна Васильева, которая открыто поддерживает войну в Украине, попала в аварию. Теперь она не может нормально передвигаться и страдает от невыносимой боли в ногах.
Актрису Татьяну Васильеву, известную в Украине благодаря эпизодической роли в сериале "Сваты", сбила машина в Москве. Это произошло по дороге в спортивный клуб. Детали инцидента раскрыл ее сын и невестка в Telegram-канале.
"Машина съехала на ноги Татьяне Григорьевне и поехала дальше. Водитель не остановился, не посмотрел, что произошло. Татьяна Григорьевна осталась сидеть на обочине на земле, а машина исчезла. Сейчас вызвали наряд полиции и скорую", — рассказывают свою версию событий родственники.
Васильева не может ходить
Невестку, как и ее мужа, удивило равнодушие водителя, который не остановился и не поинтересовался состоянием потерпевшей. 77-летней актрисе впоследствии диагностировали частичное повреждение капсульно-связочного аппарата и разрыв мышц левой стопы.
"Дикая боль в ногах, не может ходить", — описывает состояние Васильевой после ДТП ее сын.
Водителя уже нашли с помощью уличных камер. Если дело дойдет до суда, то Васильевой, вероятно, придется заплатить штраф, потому что она якобы сама вышла на проезжую часть, нарушив ПДД.
Позиция Васильевой
Васильева открыто поддерживает войну и нападение России на Украину. Актриса, сыгравшая более девяноста ролей в фильмах и телесериалах (в т.ч. эпизодическую роль в "Сватах"), заявляла, что поехала бы в зону боевых действий "бинтовать или стрелять", если бы была моложе. При этом они критикует ограничения касательно передвижение россиян.
