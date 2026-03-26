Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя

"Дикий біль у ногах, не може ходити": путіністка Васильєва зі "Сватів" потрапила у ДТП

Тетяна Васильєва потрапила у ДТП | Фото: Telegram

Народна акторка РФ Тетяна Васильєва, яка відкрито підтримує війну в Україні, потрапила в аварію. Тепер вона не може нормально пересуватися й страждає від нестерпного болю у ногах.

Акторку Тетяну Васильєву, відому в Україні завдяки епізодичній ролі в серіалі "Свати", збила машина у Москві. Це сталося дорогою до спортивного клубу. Деталі інциденту розкрив її син та невістка в Telegram-каналі.

"Машина з'їхала на ноги Тетяні Григорівні та поїхала далі. Водій не зупинився, не подивився, що сталося. Тетяна Григорівна залишилася сидіти на узбіччі на землі, а машина зникла. Зараз викликали наряд поліції та швидку", — розповідають свою версію подій родичі.

Невістку, як і її чоловіка, здивувала байдужість водія, який не зупинився і не поцікавився станом потерпілої. 77-річній акторці згодом діагностували часткове ушкодження капсульно-зв’язкового апарату та розрив м’язів лівої стопи.

Відео дня

"Дикий біль у ногах, не може ходити", — описує стан Васильєвої після ДТП її син.

Водія вже знайшли за допомогою вуличних камер. Якщо справа дійде до суду, то Васильєвій, ймовірно, доведеться заплатити штраф, бо вона начебто сама вийшла на проїжджу частину, порушивши ПДР.

Позиція Васильєвої

Васильєва відкрито підтримує війну і напад Росії на Україну. Акторка, яка зіграла понад дев'яносто ролей у фільмах й телесеріалах (в т.ч. епізодичну роль у "Сватах"), заявляла, що поїхала б у зону бойових дій "бинтувати або стріляти", якби була молодшою. При цьому вони критикує обмеження на пересування для росіян.

