"Дикий біль у ногах, не може ходити": путіністка Васильєва зі "Сватів" потрапила у ДТП

Народна акторка РФ Тетяна Васильєва, яка відкрито підтримує війну в Україні, потрапила в аварію. Тепер вона не може нормально пересуватися й страждає від нестерпного болю у ногах.

Акторку Тетяну Васильєву, відому в Україні завдяки епізодичній ролі в серіалі "Свати", збила машина у Москві. Це сталося дорогою до спортивного клубу. Деталі інциденту розкрив її син та невістка в Telegram-каналі.

"Машина з'їхала на ноги Тетяні Григорівні та поїхала далі. Водій не зупинився, не подивився, що сталося. Тетяна Григорівна залишилася сидіти на узбіччі на землі, а машина зникла. Зараз викликали наряд поліції та швидку", — розповідають свою версію подій родичі.

Васильєва не може ходити

Невістку, як і її чоловіка, здивувала байдужість водія, який не зупинився і не поцікавився станом потерпілої. 77-річній акторці згодом діагностували часткове ушкодження капсульно-зв’язкового апарату та розрив м’язів лівої стопи.

"Дикий біль у ногах, не може ходити", — описує стан Васильєвої після ДТП її син.

Тетяна Васильєва потрапила у ДТП

Водія вже знайшли за допомогою вуличних камер. Якщо справа дійде до суду, то Васильєвій, ймовірно, доведеться заплатити штраф, бо вона начебто сама вийшла на проїжджу частину, порушивши ПДР.

77-річній акторці діагностували низку ускладнень на нозі

Позиція Васильєвої

Васильєва відкрито підтримує війну і напад Росії на Україну. Акторка, яка зіграла понад дев'яносто ролей у фільмах й телесеріалах (в т.ч. епізодичну роль у "Сватах"), заявляла, що поїхала б у зону бойових дій "бинтувати або стріляти", якби була молодшою. При цьому вони критикує обмеження на пересування для росіян.

