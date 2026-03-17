Відомий актор із серіалу "Свати" розказав, як його тричі не захотіли мобілізувати в ТЦК

Федір Гуринець, який грав у серіалі "Свати", розповів, як намагався потрапити на військову службу після початку повномасштабної війни, але марно.

Актор тричі ходив до ТЦК, але його не мобілізували. У розмові з Аліною Доротюк зірка екрану зізнався, що після 24 лютого 2022-го не міг знайти спокою: хотів бути корисним країні, але не знав, з чого почати.

За словами Гуринецького, коли звільнили Київську область, до нього передзвонили з ТЦК. Актор згадує, що дуже зрадів, бо до того писав навіть у КМДА, пропонував допомогу, й розсилав резюме, але ніхто не відповідав.

Візити до ТЦК

Як з’ясувалося, перший дзвінок виявився формальністю — ТЦК уточнювали адресу. Коли ж Федір переїхав в іншу квартиру, то вирішив їх повідомити про зміну місця проживання, як того вимагає закон, але його навіть не пропустили на поріг ТЦК.

Відео дня

Вдруге він спробував потрапити туди разом зі старшим братом, який служить у ЗСУ. Результат той самий — марно. Втретє йому вже самі зателефонували й поцікавились, чому не приходить за повістками. Федір поїхав, навіть підготував список своїх навичок, які могли б стати в пригоді армії.

Зняли з обліку

Коли герой "Сватів" нарешті подав документи, то почув, що його зняли з обліку через реєстрацію в іншому місті.

"Питаю: як зняли, чому? Кажуть, бо прописаний в іншому місті. Я кажу: живу ж у Києві, зроблю прописку, якщо треба! Чому без попередження зняли? А мені: вже нічого не потрібно, не по закону", — розповідає Федір.

Федір Гуринець розповів про досвід візитів у ТЦК Фото: Instagram

Зараз актор продовжує підтримувати армію іншими способами та чекає, коли його знову можуть покликати, хоча розуміє — зі зброєю він некорисний, бо не вміє стріляти. Натомість у нього аналітичний розум і хороша пам'ять.

