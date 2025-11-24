Зрадниця Нонна Гришаєва заявила, що українців в Одесу "завезли": каже, що це страшно

Акторка Нонна Гришаєва, яка народилася в Одесі, але підтримує російську пропаганду, знову зробила скандальні заяви про Україну.

Російська артистка театру та кіно Нонна Гришаєва, яка прославилась завдяки серіалу "Татусеві доньки", під час інтерв'ю проєкту "Слово" заявила, що українці і росіяни начебто є братніми народами. За її словами, впродовж трьох десятиліть українців нібито навчали негативно ставитися до всього російського.

Коли Гришаєвій нагадали про те, що вона сама народилася в Україні, та відповіла несподівано.

"Я народилась у Радянському Союзі, у російському місті Одеса. Там ніколи не розмовляли українською. Україномовних мешканців завезли туди пізніше. Раніше їх там не було. Це жахливо", — заявила акторка.

Вона також розповіла історію про свою матір, яка викладала англійську мову в Одесі. Жінка телефонувала дочці зі скаргами на те, що її змушують вести уроки українською. Після цього акторка вирішила забрати матір до Москви.

Відео дня

Варто зазначити, що Нонну Гришаєву у 2017 році внесли до бази "Миротворець". Причиною стали пропаганда війни, публічна підтримка російської агресії та поширення пропагандистських меседжів.

На початку повномасштабного вторгнення вона порівняла Україну та Росію з батьком і матір'ю. Говорила, що нібито любить обох і не хоче, щоб один б'є іншого через зраду.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Російський актор Вадим Алферов, відомий глядачам за ролями у серіалах "Вулиці розбитих ліхтарів" та "Вбивча сила", ліквідований у ході російсько-української війни. Окупантові було 50 років.

Внаслідок нещасного випадку в Парижі загинув французький актор азійського походження Бан Гей Мін. 44-річний артист, відомий за ролями у фільмах "Астерікс і Обелікс" та "Шеф", впав з балкона свого будинку, намагаючись дістати мобільний телефон.

Відому голлівудську акторку Анджеліну Джолі, за повідомленнями користувачів соцмереж, бачили у Тернополі. Акторка нібито перебувала на одній із заправок міста, а для підтвердження опублікували скриншот із камер відеоспостереження.