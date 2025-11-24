Актриса Нонна Гришаева, которая родилась в Одессе, но поддерживает российскую пропаганду, снова сделала скандальные заявления об Украине.

Российская артистка театра и кино Нонна Гришаева, которая прославилась благодаря сериалу "Папины дочки", во время интервью проекту "Слово" заявила, что украинцы и россияне якобы являются братскими народами. По ее словам, в течение трех десятилетий украинцев якобы учили негативно относиться ко всему российскому.

Когда Гришаевой напомнили о том, что она сама родилась в Украине, та ответила неожиданно.

"Я родилась в Советском Союзе, в российском городе Одесса. Там никогда не разговаривали на украинском. Украиноязычных жителей завезли туда позже. Раньше их там не было. Это ужасно", — заявила актриса.

Она также рассказала историю о своей матери, которая преподавала английский язык в Одессе. Женщина звонила дочери с жалобами на то, что ее заставляют вести уроки на украинском. После этого актриса решила забрать мать в Москву.

Стоит отметить, что Нонну Гришаеву в 2017 году внесли в базу "Миротворец". Причиной стали пропаганда войны, публичная поддержка российской агрессии и распространение пропагандистских месседжей.

В начале полномасштабного вторжения она сравнила Украину и Россию с отцом и матерью. Говорила, что якобы любит обоих и не хочет, чтобы один бьет другого из-за измены.

