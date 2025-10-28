"Бегал за ней с шампуром": актера из "Папиных дочек" обвинили в покушении на жену

37-летний российский актер популярных сериалов "Ералаш" и "Папины дочки" Михаил Казаков, сыгравший роль Полежайкина, оказался в эпицентре громкого скандала.

Бывшая жена актера Елена и падчерица Виктория в эфире российского ток-шоу "Пусть говорят" выдвинули резонансные обвинения: от систематического домашнего насилия до попытки убийства. Женщины подробно рассказали о неадекватном поведении актера, приступах паранойи и жестоком обращении с детьми.

"Бегал с шампуром"

Пара прожила в браке 12 лет и развелась два года назад. На телевидении Виктория рассказала, что во время совместного проживания отчим часто вел себя неадекватно, устраивая дома настоящий террор. По ее словам, Казаков мог переворачивать мебель, бросаться посудой, а также демонстрировал признаки паранойи.

"Всегда находился повод для того, чтобы нас обругать, обидеть, ударить. И это было не только по отношению ко мне, но и в первую очередь к маме", — отметила Виктория.

Она добавила, что в приступах паранойи актер "мог броситься с дрелью, когда искал людей в стенах и шкафах".

Искала защиты

Наиболее страшным эпизодом стал рассказ о том, как Казаков пытался физически расправиться с женой. Его падчерица утверждает, что ситуация зашла так далеко, что женщине пришлось искать защиты у родственников.

"Мой дедушка пытался ее защитить, спрятать у себя, когда Михаил бегал за ней по дому с шампуром и пытался ее убить", — заявила падчерица.

Кроме жестокого обращения с женой, по словам Виктории, актер поднимал руку и на общего сына — Мирослава, который родился в 2012 году. Поводом мог стать даже незначительный проступок.

"Однажды мой брат Мирослав заплакал из-за того, что у него не получилось сделать бумажный самолетик, за что отец взял его за шиворот, потащил в другую комнату и начал бить проволокой от фена", — рассказала женщина.

Она добавила, что когда пыталась защитить брата, "ей тоже досталось".

Зарезал мужчину

Собственно, что в 2005 году Михаил Казаков, которому тогда было 16 лет, фигурировал в деле, связанном с насилием: тогда его оправдали. Актер зарезал 20-летнего мужчину, якобы защищая свою подругу.

