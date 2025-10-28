"Бігав за нею з шампуром": актора з "Татових дочок" звинуватили в замаху на дружину

37-річний російський актор популярних серіалів "Єралаш" та "Татусеві дочки" Михайло Казаков, який зіграв роль Полежайкіна, опинився в епіцентрі гучного скандалу.

Колишня дружина актора Олена та падчерка Вікторія в ефірі російського ток-шоу "Пусть говорят" висунули резонансні звинувачення: від систематичного домашнього насильства до спроби вбивства. Жінки детально розповіли про неадекватну поведінку актора, напади параної та жорстоке поводження з дітьми.

"Бігав із шампуром"

Пара прожила у шлюбі 12 років і розлучилася два роки тому. На телебаченні Вікторія розповіла, що під час спільного проживання вітчим часто поводився неадекватно, влаштовуючи вдома справжній терор. За її словами, Казаков міг перевертати меблі, кидатися посудом, а також демонстрував ознаки параної.

"Завжди знаходився привід для того, щоб нас вилаяти, образити, вдарити. І це було не тільки по відношенню до мене, але і в першу чергу до мами", — зазначила Вікторія.

Відео дня

Вона додала, що в нападах параної актор "міг кинутися з дрилем, коли шукав людей у стінах і шафах".

Шукала захисту

Найбільш страшним епізодом стала розповідь про те, як Казаков намагався фізично розправитися з дружиною. Його падчерка стверджує, що ситуація зайшла так далеко, що жінці довелося шукати захисту у родичів.

"Мій дідусь намагався її захистити, сховати у себе, коли Михайло бігав за нею по будинку з шампуром і намагався її вбити", — заявила падчерка.

Окрім жорстокого поводження з дружиною, за словами Вікторії, актор підіймав руку і на спільного сина — Мирослава, який народився у 2012 році. Приводом міг стати навіть незначний проступок.

"Одного разу мій брат Мирослав заплакав через те, що у нього не вийшло зробити паперовий літачок, за що батько взяв його за комір, потягнув в іншу кімнату і почав бити дротом від фена", — розповіла жінка.

Вона додала, що коли намагалася захистити брата, "їй теж дісталося".

Зарізав чоловіка

Властиво, що у 2005 році Михайло Казаков, якому тоді було 16 років, фігурував у справі, пов'язаній з насильством: тоді його виправдали. Актор зарізав 20-річного чоловіка, нібито захищаючи свою подругу.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

РФ "скасовували" артистів після "майже голої" вечірки Насті Івлєєвої. У підсумку майже всім зіркам, хто там з'явився, довелося перепрошувати, записувати ролики з покаянням і їздити на окуповані території України.

У Росії продовжують забороняти неугодних артистів. У стоп-листі опинилися Іван Ургант, Макс Корж, Наталя Подольська, Гуф, Джиган та інші.

Крім того, до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, внесено російського актора Юрія Колокольнікова. Він серед іншого прославився зйомками у культовому серіалі "Гра престолів" та фільмі "Тенет" Крістофера Нолана.