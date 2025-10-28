Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя

"Бігав за нею з шампуром": актора з "Татових дочок" звинуватили в замаху на дружину

Михайло Казаков, російський актор
Михайла Казакова звинувачують у замаху на вбивство | Фото: Instagram | Kazakovfly

37-річний російський актор популярних серіалів "Єралаш" та "Татусеві дочки" Михайло Казаков, який зіграв роль Полежайкіна, опинився в епіцентрі гучного скандалу.

Колишня дружина актора Олена та падчерка Вікторія в ефірі російського ток-шоу "Пусть говорят" висунули резонансні звинувачення: від систематичного домашнього насильства до спроби вбивства. Жінки детально розповіли про неадекватну поведінку актора, напади параної та жорстоке поводження з дітьми.

"Бігав із шампуром"

Пара прожила у шлюбі 12 років і розлучилася два роки тому. На телебаченні Вікторія розповіла, що під час спільного проживання вітчим часто поводився неадекватно, влаштовуючи вдома справжній терор. За її словами, Казаков міг перевертати меблі, кидатися посудом, а також демонстрував ознаки параної.

Михайло Казаков, актор
37-річний російський актор опинився в центрі скандалу
Фото: Instagram | Kazakovfly

"Завжди знаходився привід для того, щоб нас вилаяти, образити, вдарити. І це було не тільки по відношенню до мене, але і в першу чергу до мами", — зазначила Вікторія.

Відео дня

Вона додала, що в нападах параної актор "міг кинутися з дрилем, коли шукав людей у стінах і шафах".

Шукала захисту

Найбільш страшним епізодом стала розповідь про те, як Казаков намагався фізично розправитися з дружиною. Його падчерка стверджує, що ситуація зайшла так далеко, що жінці довелося шукати захисту у родичів.

"Мій дідусь намагався її захистити, сховати у себе, коли Михайло бігав за нею по будинку з шампуром і намагався її вбити", — заявила падчерка.

Михайло Казаков у серіалі Татові дочки
Михайло Казаков зіграв у ситкомі "Татові дочки"
Фото: Instagram | Kazakovfly

Окрім жорстокого поводження з дружиною, за словами Вікторії, актор підіймав руку і на спільного сина — Мирослава, який народився у 2012 році. Приводом міг стати навіть незначний проступок.

"Одного разу мій брат Мирослав заплакав через те, що у нього не вийшло зробити паперовий літачок, за що батько взяв його за комір, потягнув в іншу кімнату і почав бити дротом від фена", — розповіла жінка.

Вона додала, що коли намагалася захистити брата, "їй теж дісталося".

Зарізав чоловіка

Властиво, що у 2005 році Михайло Казаков, якому тоді було 16 років, фігурував у справі, пов'язаній з насильством: тоді його виправдали. Актор зарізав 20-річного чоловіка, нібито захищаючи свою подругу.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, внесено російського актора Юрія Колокольнікова. Він серед іншого прославився зйомками у культовому серіалі "Гра престолів" та фільмі "Тенет" Крістофера Нолана.