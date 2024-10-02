Metallica, Бейонсе і Валерій Леонтьєв: у РФ розширили список "заборонених" артистів

Загалом у стоп-листі 79 зірок, ще шістьох російська влада виключила зі списку.

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У Росії продовжують забороняти неугодних артистів. Наразі в ньому опинилося 79 осіб і груп. Це ті, хто виступав проти війни в Україні, але є і прихильники Володимира Путіна. Є й кілька несподіваних імен, наприклад Валерій Леонтьєв, який у 75 років заявив, що йде зі сцени. Про це пише "Верстка".

У стоп-листі опинилися Іван Ургант, Макс Корж, Наталя Подольська, Гуф, Джиган та інші. При цьому щонайменше шість зірок виключили зі списку. Список "заборонених" артистів розіслали співробітникам рекламних агентств, зазначають журналісти.

Іван Ургант Фото: ТАСС

Перші такі списки почали з'являтися ще до повномасштабної війни. До них зазвичай включали відкритих супротивників Путіна та учасників опозиційних протестів, після чого таким артистам часто скасовували і зривали концерти. Після повномасштабного вторгнення в Україну списки почали розширювати, переважно коштом тих, хто виступив проти військової агресії.

Журналісти зазначають, що нова редакція списку адресована співробітникам рекламних та івент-агентств. Співробітник одного з них повідомив, що треки всіх "заборонених" виконавців не можна використовувати в рекламних кампаніях, а самих зірок — у просуванні російських брендів. Інше джерело додало, що заборона формально має рекомендаційний характер, але за фактом "усі розуміють, що використовувати цих людей не варіант".

Більшість із тих, хто увійшов до нового стоп-листа, — це російські артисти, або ті, що виступають російською мовою, але є і західні зірки: Бейонсе, Лана Дель Рей, гурти Metallica і Florence and the Machine, Hozier і IAMX.

Бейонсе Фото: Instagram beyonce

Як пояснює одне з джерел, їхні треки заборонили використовувати на публічних заходах. Чи розширюється заборона до виключення пісень цих зірок із репертуарів кавер-груп співрозмовник не уточнив.

Також до "стоп-листа", як його називають, потрапили Скриптоніт, Анна Сєдокова, Валерій Леонтьєв і нові зірки на кшталт Green Apelsin та Олени Швець.

Анна Сєдокова

Ряди заборонених поповнили також коміки, які виїхали з РФ — Артур Чапарян, Ваня Усович, Ірина Приходько та інші.

Під заборону потрапили і деякі тікток-зірки — Аня Покров, FLAFFYX, Vlad Hoshin — і виконавці, які промовчали про війну — Тіма Білоруських і Instasamka.

Але водночас до списку увійшли й ті, хто був цілком лояльний до путінської влади і політики Кремля. Серед них, наприклад, Джиган, який висміював росіян, що тікають від мобілізації, і Dino MC47, який з 2014 року підтримує війну в Україні.

При цьому зі стоп-листа виключили Мішу Марвіна, який засудив війну і покинув РФ. Також "помилували" Єгора Крида і Сергія Лазарєва.

Сергій Лазарєв Фото: РИА Новости

Зазначається, що тепер до списку потрапляють навіть за дружбу з антивоєнними артистами. Навіть якщо сам виконавець не робить політичних заяв, але дружить із тими, хто з позицією визначився — він у списку.

Нагадаємо, у РФ востаннє "скасовували" артистів після "майже голої" вечірки Насті Івлєєвої. У підсумку майже всім зіркам, хто там з'явився, довелося перепрошувати, записувати покаянні ролики і їздити на окуповані території України, щоб продемонструвати лояльність путінському режиму.