Metallica, Бейонсе и Валерий Леонтьев: в РФ расширили список "запрещенных" артистов

Всего в стоп-листе 79 звезд, еще шестерых российские власти исключили из списка

Related video

В России продолжают запрещать неугодных артистов. Сейчас в нем оказалось 79 человек и групп. Это те, кто выступал против войны в Украине, но есть и сторонники Владимира Путина. Есть и несколько неожиданных имен, например Валерий Леонтьев, который в 75 лет заявил, что уходит со сцены. Об этом пишет "Верстка".

В стоп-листе оказались Иван Ургант, Макс Корж, Наталья Подольская, Гуф, Джиган и другие. При этом как минимум шесть звезд исключили из списка. Список "запрещенных" артистов разослали сотрудникам рекламных агентств, отмечают журналисты.

Иван Ургант Фото: ТАСС

Первые такие списки начали появляться еще до полномасштабной войны. В них обычно включали открытых противников Путина и участников оппозиционных протестов, после чего таким артистам часто отменяли и срывали концерты. После полномасштабного вторжения в Украину списки начали расширять, в основном за счет тех, кто выступил против военной агрессии.

Журналисты отмечают, что новая редакция списка адресована сотрудникам рекламных и ивент-агентств. Сотрудник одного из них сообщил, что треки всех "запрещенных" исполнителей, нельзя использовать в рекламных кампаниях, а самих звезд — в продвижении российских брендов. Другой источник добавил, что запрет формально носит рекомендательный характер, но по факту "все понимают, что использовать этих людей не вариант".

Большинство из вошедших в новый стоп-лист – это российские артисты, или выступающие на русском языке, но есть и западные звезды: Бейонсе, Лана Дель Рей, группы Metallica и Florence and the Machine, Hozier и IAMX.

Бейонсе Фото: Instagram beyonce

Как объясняет один из источников их треки запретили использовать на публичных мероприятиях. Расширяется ли запрет до исключения песен этих звезд из репертуаров кавер-групп собеседник не уточнил.

Также в "стоп-лист", как его называют, попали Скриптонит, Анна Седокова, Валерий Леонтьев и новые звезды вроде Green Apelsin и Алены Швец.

Анна Седокова

Ряды запрещенных пополнили также уехавшие из РФ комики — Артур Чапарян, Ваня Усович, Ирина Приходько и прочие.

Под запрет попали и некоторые тикток-звезды — Аня Покров, FLAFFYX, Vlad Hoshin — и исполнители, которые промолчали о войне — Тима Белорусских и Instasamka.

Но при этом в список вошли и те, кто был вполне лоялен путинской власти и политике Кремля. Среди них, например, Джиган, который высмеивал бегущих от мобилизации россиян, и Dino MC47, с 2014 года поддерживающий войну в Украине.

При этом из стоп-листа исключили Мишу Марвина, который осудил войну и покинул РФ. Также "помиловали" Егора Крида и Сергея Лазарева.

Сергей Лазарев Фото: РИА Новости

Отмечается, что теперь в список попадают даже за дружбу с антивоенными артистами. Даже если сам исполнитель не делает политических заявлений, но дружит с теми, кто с позицией определился – он в списке.

Напомним, в РФ последний раз "отменяли" артистов после "почти голой" вечеринки Насти Ивлеевой. В итоге почти всем звездам, кто там появился, пришлось извиняться, записывать покаянные ролики и ездить на оккупированные территории Украины, чтобы продемонстрировать лояльность путинскому режиму.