Валерий Леонтьев уходит со сцены в 75 лет

Его концертный директор отметил, что певец уже фактически это сделал. Но теперь заявил о завершении карьеры официально.

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Валерий Леонтьев уходит со сцены. Популярному певцу сегодня, 19 марта, исполнилось 75 лет. Об этом сообщил его концертный директор Борис Чигирев нескольким российским СМИ, включая "Московский комсомолец".

"Валерий Яковлевич давно уже покинул сцену, просто сейчас объявил об этом официально. Но мы уже давно не даем концерты и не снимаемся ни в каких программах по причине того, что ему уже 75 лет", — сказал Чигирев 19 марта — в день рождения певца.

Последний раз Леонтьев выступал на одном из корпоративов в Дубае в январе текущего года. Далее якобы был запланирован концерт в Дубае для широкой публики, но он отменился. Чигирев позднее говорил, что о выступлении не было никаких договоренностей, Леонтьев и не собирался давать концерт. Известно, что выступление Леонтьева стоит около 100 тысяч долларов.

Последнее на настоящий момент масштабное шоу певец представлял в 2019 году, оно называлось "Я вернусь".

В 2021 году Леонтьев был членом жюри вокального шоу "Голос 60+" на Первом канале.

Свой день рождения певец отмечает в Москве в кругу друзей. Он приехал тайно, сразу заявив, что не собирается давать интервью, или принимать участие в концертах.

О своем уходе со сцены он высказался кратко.

"Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости. Я сделал в 2019 году, на свое 70-летие, шоу в Москве в Кремле, в Питере в "Октябрьском" и ушел без выколачивания денег из публики на прощальных турах. Без соплей и слез. Я хочу только поблагодарить тех людей, которые поздравляют меня сегодня в Интернете, и все", — заявил певец.

Кто такой Валерий Леонтьев

Леонтьев — звезда советской, а затем и российской эстрады, обладатель многочисленных музыкальных премий, записал более 30 альбомов. Леонтьев был награжден рядом государственных наград, в 1985 году стал лауреатом премии Ленинского комсомола, а в 1996 году получил звание народного артиста РФ.

Валерий Леонтьев родился 19 марта 1949 года в селе Усть-Уса в Республике Коми в семье оленеводов. Его отец – родом из поморов. Мать родилась в Запорожской области.

Валерий Леонтьев в юности Фото: СтарХит

Леонтьев хотел стать океанологом, но поступить в Дальневосточный университет у него не получилось. Он работал подсобным рабочим на кирпичном заводе, оператором на молочном заводе, на льнопрядильной фабрике, почтальоном, электриком, портным.

В 1966 году начал выступать солистом в xope ветеранов труда в Юрьевце, Ивановской области, участвовал в художественной самодеятельности. В 1972 году состоялся его первый сольный концерт.

Он сотрудничал с Раймондом Паулсом, Давидом Тухмановым и многими другими известными композиторами.

Леонтьев прославился своими яркими экстравагантными образами.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Леонтьев (в 1987 году он стал заслуженным артистом Украинской ССР) публично не стал высказываться в поддержку войны. С осуждением вторжения он также не выступал. Певец женат на Людмиле Яковлевне Исакович, которая проживает в Майами, США. Детей у пары нет.

Напомним, ранее стало известно, что умер известный актер Александр Ширвиндт. Звезде фильма "Трое в лодке, не считая собаки" было 89 лет.