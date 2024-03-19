Валерій Леонтьєв іде зі сцени у 75 років

Його концертний директор зазначив, що співак уже фактично це зробив. Але тепер заявив про завершення кар'єри офіційно.

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Валерій Леонтьєв іде зі сцени. Популярному співаку сьогодні, 19 березня, виповнилося 75 років. Про це повідомив його концертний директор Борис Чигирьов кільком російським ЗМІ, включно з "Московським комсомольцем".

"Валерій Якович давно вже покинув сцену, просто зараз оголосив про це офіційно. Але ми вже давно не даємо концертів і не знімаємося в жодних програмах через те, що йому вже 75 років", — сказав Чигирьов 19 березня — у день народження співака.

Востаннє Леонтьєв виступав на одному з корпоративів у Дубаї в січні поточного року. Далі нібито був запланований концерт у Дубаї для широкої публіки, але він скасувався. Чигирьов пізніше говорив, що про виступ не було жодних домовленостей, Леонтьєв і не збирався давати концерт. Відомо, що виступ Леонтьєва коштує близько 100 тисяч доларів.

Останнє на даний момент масштабне шоу співак представляв у 2019 році, воно називалося "Я повернуся".

У 2021 році Леонтьєв був членом журі вокального шоу "Голос 60+" на Першому каналі.

Свій день народження співак відзначає в Москві в колі друзів. Він приїхав таємно, одразу заявивши, що не збирається давати інтерв'ю або брати участь у концертах.

Про свій відхід зі сцени він висловився коротко.

"Жанр, на який я поклав півстоліття, не терпить старіння. Я зробив 2019 року, на своє 70-річчя, шоу в Москві в Кремлі, у Пітері в "Жовтневому" і пішов без вибивання грошей із публіки на прощальних турах. Без соплів і сліз. Я хочу тільки подякувати тим людям, які вітають мене сьогодні в Інтернеті, і все", — заявив співак.

Хто такий Валерій Леонтьєв

Леонтьєв — зірка радянської, а потім і російської естради, володар численних музичних премій, записав понад 30 альбомів. Леонтьєв був нагороджений низкою державних нагород, 1985 року став лауреатом премії Ленінського комсомолу, а 1996 року отримав звання народного артиста РФ.

Валерій Леонтьєв народився 19 березня 1949 року в селі Усть-Уса в Республіці Комі в родині оленярів. Його батько — родом із поморів. Мати народилася в Запорізькій області.

Валерій Леонтьєв у юності Фото: СтарХіт

Леонтьєв хотів стати океанологом, але вступити до Далекосхідного університету в нього не вийшло. Він працював підсобним робітником на цегельному заводі, оператором на молочному заводі, на льонопрядильній фабриці, листоношею, електриком, кравцем.

1966 року почав виступати солістом у xope ветеранів праці в Юр'ївці, Іванівської області, брав участь у художній самодіяльності. У 1972 році відбувся його перший сольний концерт.

Він співпрацював із Раймондом Паулсом, Давидом Тухмановим і багатьма іншими відомими композиторами.

Леонтьєв прославився своїми яскравими екстравагантними образами.

Після початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну Леонтьєв (1987 року він став заслуженим артистом Української РСР) публічно не став висловлюватися на підтримку війни. Із засудженням вторгнення він також не виступав. Співак одружений з Людмилою Яківною Ісакович, яка проживає в Маямі, США. Дітей у пари немає.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що помер відомий актор Олександр Ширвіндт. Зірці фільму "Троє в човні, не рахуючи собаки" було 89 років.