Російський актор, який знімався у "Грі престолів", оголошений СБУ загрозою нацбезпеці

До переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, внесено російського актора Юрія Колокольнікова. Він серед іншого прославився зйомками у культовому серіалі "Гра престолів" та фільмі "Тенет" Крістофера Нолана.

Related video

Відповідний наказ від 21 серпня 2025 року оприлюднило Міністерство культури та стратегічних комунікацій. Рішення ухвалили за зверненням Служби безпеки України від 20 серпня.

У документі 44-річного Юрія Колокольнікова характеризують як актора театру і кіно, телебачення, кінорежисера і кінопродюсера, ведучого телеканалу "ТНТ", який популяризує кремлівську пропаганду та брав участь у пропагандистських фільмах, що фінансуються з державного бюджету РФ".

Колокольніков у "чорному списку"

Актор народився 15 грудня 1980 року в Москві. Має подвійне громадянство Росії та Канади. Здобув міжнародну популярність завдяки участі у бюджетних іноземних проєктах.

Серед його найвідоміших ролей — Стир у культовому серіалі "Гра престолів", Геннадій Бістров у шпигунській драмі "Американці", білоруський найманець Іван у бойовику "Тілоохоронець кілера" та агент Олег у військовому трилері "Хантер-кіллер". Також актор з'явився у фантастичному блокбастері "Тенет" режисера Крістофера Нолана у ролі Волкова.

Юрій Колокольніков має подвійне громадянство Росії та Канади Фото: Hello! Magazine

Паралельно з міжнародною кар'єрою Колокольніков активно знімається у російському кінематографі. Його фільмографія включає участь в історичних картинах "В августе 44-го…", "Статський советник" та "Распутин", а також сучасних стрічках "На море!", "Счастливый конец" і "Мама дорогая!".

Участь у сумнівних проєктах

Особливу увагу українських спецслужб привернула участь актора у проєктах, що отримували державне фінансування від Росії. Зокрема, у 2024 році він знявся у фантастичному фільмі "Пираты галактики Барракуда", виробництво якого підтримало Міністерство культури РФ.

Ще одним спірним проєктом став серіал "Полдень" (2025) – екранізація творів братів Стругацьких, який отримав підтримку Інституту розвитку інтернету та російських стрімінгових платформ Kion і Okko.

Колокольнікова знімають у Голлівуді Фото: Hello! Magazine

Внесення Юрія Колокольнікова до переліку загроз національній безпеці означає заборону його творчої діяльності на території України та можливе блокування доступу до його контенту на українських платформах.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

РФ "скасовували" артистів після "майже голої" вечірки Насті Івлєєвої. У підсумку майже всім зіркам, хто там з'явився, довелося перепрошувати, записувати ролики з покаянням і їздити на окуповані території України, щоб продемонструвати лояльність путінському режиму.

У Росії продовжують забороняти неугодних артистів. У стоп-листі опинилися Іван Ургант, Макс Корж, Наталя Подольська, Гуф, Джиган та інші.

А от 47-річному голлівудському акторові Закарі Квінто, відомому за роллю Спока у франшизі "Зоряний шлях", заборонили відвідувати ресторан Manita в Торонто.