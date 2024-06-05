Голлівудського актора внесли до чорного списку ресторану в Торонто: деталі

Актор ніяк не прокоментував те, що трапилося в ресторані.

47-річному голлівудському акторові Закарі Квінто, відомому за роллю Спока у франшизі "Зоряний шлях", заборонили відвідувати ресторан Manita в Торонто. Про це йдеться на сторінці закладу в Instagram.

"Закарі Квінто — приголомшливий Спок, але жахливий клієнт. Кричав на наших співробітників, як дитина, у якої є всі права, після того, як він не відповів на два повідомлення, які інформували його, що його стіл готовий, і відмовлявся вірити, що порожні столики в залі для нього недоступні, попри те, що йому ввічливо повідомили, що вони заброньовані", — пишуть співробітники ресторану.

Крім того, актор довів до сліз власника ресторану, а інших відвідувачів бранчу змусив почуватися некомфортно.

"Містере Квінто, віднесіть свої погані емоції куди-небудь ще. До нас у Manita приєдналося багато прекрасних знаменитостей, але ви НЕ один із них", — підсумували в компанії.

Ресторан пояснив ситуацію з актором своїм підписникам Фото: manitaossington

Згідно з офіційним сайтом ресторану, Manita відомий як "районне кафе, продуктовий магазин і бар". Бістро в середземноморському стилі пропонує клієнтам сніданок, обід і вечерю, в меню якого входять тости з авокадо і грибний крок мадам.

Передбачуваний інцидент стався в той момент, коли Закарі, судячи з усього, проводив час у Канаді, щоб відсвяткувати своє 47-річчя 2 червня.

Квінто також поділився у своїх історіях в Instagram фотографіями і відео, що зафіксували особливі моменти важливого дня. Один знімок був зроблений, коли він відвідував парк розваг під назвою Canada's Wonderland, який розташований в Онтаріо.

Актор "Американської історії жахів" опублікував короткий ролик, на якому знято, як він катається на вежі.

Зараз Захарі готується до випуску свого останнього проєкту під назвою "Блискучий розум". Медична драма NBC офіційно отримала зелене світло в жовтні минулого року, а її прем'єра відбудеться восени 2024 року.

Квінто був обраний на роль невролога, доктора Олівера Вульфа, прототипом якого став реальний покійний нейрохірург і письменник Олівер Вулф Сакс.

Спочатку серіал називався "Вовк", а потім був змінений на "Блискучий розум". У ньому також зіграли Тамберла Перрі, Ешлі ЛаТроп, Алекс МакНіколл, Орі Кребс, Спенс Мур II, Тедді Сірс і Донна Мерфі.

Захарі Квінто

Серед інших робіт Закарі — супергеройська драма NBC "Герої" з 2006 до 2010 року, "Країна Різдва (NOS4A2) (2019-2020), "Американська історія жахів: Дім-вбивця", "Притулок".

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