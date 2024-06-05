Голливудского актера внесли в черный список ресторана в Торонто: детали

Актер никак не проккоментировал случившееся в ресторане.

47-летнему голливудскому актеру Закари Куинто, известному по роли Спока во франшизе "Звездный путь", запретили посещать ресторан Manita в Торонто. Об этом говорится на странице заведения в Instagram.

"Закари Куинто — потрясающий Спок, но ужасный клиент. Кричал на наших сотрудников, как ребенок, у которого есть все права, после того, как он не ответил на два сообщения, информировавших его, что его стол готов, и отказывался верить, что пустые столики в зале для него недоступны, несмотря на то, что ему вежливо сообщили, что они забронированы", – пишут сотрудники ресторана.

Кроме того, актер довел до слез владельца ресторана, а остальных посетителей бранча заставил чувствовать себя некомфортно.

"Мистер Куинто, отнесите свои плохие эмоции куда-нибудь еще. К нам в Manita присоединилось много прекрасных знаменитостей, но вы НЕ один из них", — заключили в компании.

Ресторан объяснил ситуацию с актером своим подписчикам Фото: manitaossington

Согласно официальному сайту ресторана, Manita известен как "районное кафе, продуктовый магазин и бар". Бистро в средиземноморском стиле предлагает клиентам завтрак, обед и ужин, в меню которого входят тосты с авокадо и грибной крок мадам.

Предполагаемый инцидент произошел в тот момент, когда Закари, судя по всему, проводил время в Канаде, чтобы отпраздновать свое 47-летие 2 июня.

Куинто также поделился в своих историях в Instagram фотографиями и видео, запечатлевшими особые моменты важного дня. Один снимок был сделан, когда он посещал парк развлечений под названием Canada's Wonderland, который расположен в Онтарио.

Актер "Американской истории ужасов" опубликовал короткий ролик, на котором заснято, как он катается на башне.

Сейчас Захари готовится к выпуску своего последнего проекта под названием "Блестящий ум". Медицинская драма NBC официально получила зеленый свет в октябре прошлого года, а ее премьера состоится осенью 2024 года.

Куинто был выбран на роль невролога, доктора Оливера Вульфа, прототипом которого стал реальный покойный нейрохирург и писатель Оливер Вулф Сакс.

Первоначально сериал назывался "Волк", а затем был изменен на "Блестящий ум". В нем также сыграли Тамберла Перри, Эшли ЛаТроп, Алекс МакНиколл, Ори Кребс, Спенс Мур II, Тедди Сирс и Донна Мерфи.

Захари Куинто

Среди других работ Закари – супергеройская драма NBC "Герои" с 2006 по 2010 год, "Страна Рождества (NOS4A2) (2019–2020), "Американская история ужасов: Дом-убийца", "Убежище".

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