Российский актер, который снимался в "Игре престолов", объявлен СБУ угрозой нацбезопасности

В перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, внесен российский актер Юрий Колокольников. Он среди прочего прославился съемками в культовом сериале "Игра престолов" и фильме "Тенет" Кристофера Нолана.

Соответствующий приказ от 21 августа 2025 года обнародовало Министерство культуры и стратегических коммуникаций. Решение приняли по обращению Службы безопасности Украины от 20 августа.

В документе 44-летнего Юрия Колокольникова характеризуют как актера театра и кино, телевидения, кинорежиссера и кинопродюсера, ведущего телеканала "ТНТ", который популяризирует кремлевскую пропаганду и участвовал в пропагандистских фильмах, финансируемых из государственного бюджета РФ.

Колокольников в "черном списке"

Актер родился 15 декабря 1980 года в Москве. Имеет двойное гражданство России и Канады. Получил международную известность благодаря участию в бюджетных иностранных проектах.

Среди его самых известных ролей — Стир в культовом сериале "Игра престолов", Геннадий Бистров в шпионской драме "Американцы", белорусский наемник Иван в боевике "Телохранитель киллера" и агент Олег в военном триллере "Хантер-киллер". Также актер появился в фантастическом блокбастере "Тенет" режиссера Кристофера Нолана в роли Волкова.

Юрий Колокольников имеет двойное гражданство России и Канады Фото: Hello! Magazine

Параллельно с международной карьерой Колокольников активно снимается в российском кинематографе. Его фильмография включает участие в исторических картинах "В августе 44-го...", "Статский советник" и "Распутин", а также современных лентах "На море!", "Счастливый конец" и "Мама дорогая!".

Участие в сомнительных проектах

Особое внимание украинских спецслужб привлекло участие актера в проектах, которые получали государственное финансирование от России. В частности, в 2024 году он снялся в фантастическом фильме "Пираты галактики Барракуда", производство которого поддержало Министерство культуры РФ.

Еще одним спорным проектом стал сериал "Полдень" (2025) — экранизация произведений братьев Стругацких, который получил поддержку Института развития интернета и российских стриминговых платформ Kion и Okko.

Колокольникова снимают в Голливуде Фото: Hello! Magazine

Внесение Юрия Колокольникова в перечень угроз национальной безопасности означает запрет его творческой деятельности на территории Украины и возможное блокирование доступа к его контенту на украинских платформах.

