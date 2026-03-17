Известный актер из сериала "Сваты" рассказал, как его трижды не захотели мобилизовать в ТЦК

Федор Гуринец, который играл в сериале "Сваты", рассказал, как пытался попасть на военную службу после начала полномасштабной войны, но тщетно.

Актер трижды ходил в ТЦК, но его не мобилизовали. В разговоре с Алиной Доротюк звезда экрана признался, что после 24 февраля 2022-го не мог найти покоя: хотел быть полезным стране, но не знал, с чего начать.

По словам Гуринецкого, когда освободили Киевскую область, к нему перезвонили из ТЦК. Актер вспоминает, что очень обрадовался, потому что до этого писал даже в КГГА, предлагал помощь, и рассылал резюме, но никто не отвечал.

Визиты в ТЦК

Как выяснилось, первый звонок оказался формальностью — ТЦК уточняли адрес. Когда же Федор переехал в другую квартиру, то решил их уведомить о смене места жительства, как того требует закон, но его даже не пропустили на порог ТЦК.

Второй раз он попытался попасть туда вместе со старшим братом, который служит в ВСУ. Результат тот же — бесполезно. В третий раз ему уже сами позвонили и поинтересовались, почему не приходит по повесткам. Федор поехал, даже подготовил список своих навыков, которые могли бы пригодиться армии.

Сняли с учета

Когда герой "Сватов" наконец подал документы, то услышал, что его сняли с учета из-за регистрации в другом городе.

"Спрашиваю: как сняли, почему? Говорят, потому что прописан в другом городе. Я говорю: живу же в Киеве, сделаю прописку, если надо! Почему без предупреждения сняли? А мне: уже ничего не нужно, не по закону", — рассказывает Федор.

Федор Гуринец рассказал об опыте визитов в ТЦК Фото: Instagram

Сейчас актер продолжает поддерживать армию другими способами и ждет, когда его снова могут позвать, хотя понимает — с оружием он бесполезен, потому что не умеет стрелять. Зато у него аналитический ум и хорошая память.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Известную голливудскую актрису Анджелину Джоли, по сообщениям пользователей соцсетей, видели в Тернополе. Актриса якобы находилась на одной из заправок города, а для подтверждения опубликовали скриншот с камер видеонаблюдения.

Известный американский актер Леонардо Ди Каприо снова прославился в сети благодаря своей реакции на реплику, провозглашенную ведущим церемонии. Интересно, что для этого ему не пришлось ничего делать.

Актриса Нонна Гришаева, которая родилась в Одессе, но поддерживает российскую пропаганду, снова сделала скандальные заявления об Украине.