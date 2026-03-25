Помер Олег Гусєв: 56-річний актор боровся із важкою хворобою (фото)
Український актор Олег Гусєв пішов із життя у віці 56 років. Церемонія прощання відбулась у вівторок, 24 березня, у монастирі на території Ботанічного саду.
Шоумен Вадим Мичковський, більш відомий як Дядя Жора, повідомив в своєму Instagram про смерть колеги, 56-річного актора Олега Гусєва. Він опублікував спільне фото, висловивши співчуття рідним та близьким.
Олег Гусєв помер після важкої хвороби
Повідомляється, що актор тривалий час боровся з хворобою. Близькі сподівалися на одужання, але врятувати його не вдалося. Більше подробиць поки не розкривають.
"Прощавай, друже. Олег… Світла пам’ять світлій добрій людині. Він любив життя, людей, друзів і об’єднував їх навколо себе, дарував настрій. Твого великого доброго серця та позитиву вистачало на всіх. Ми дуже чекали, що ти одужаєш… Спочивай, Олеже. Царство небесне. Співчуття рідним і близьким", — написав Вадим Мичковський.
Церемонія прощання
Церемонія прощання відбулась у вівторок, 24 березня, у монастирі на території Ботанічного саду. Згодом актора кремували на Байковому кладовищі.
Олег Гусєв народився у місті Біла Церква. Здобув освіту у Білоцерківський національний аграрний університет, втім своє життя присвятив акторській професії. Зіграв у картинах "Носоріг", "Я працюю на кладовищі", "У той області небес" і "Васька Немешаєв" та ін.
