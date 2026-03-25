Помер Олег Гусєв: 56-річний актор боровся із важкою хворобою (фото)

Український актор Олег Гусєв пішов із життя у віці 56 років. Церемонія прощання відбулась у вівторок, 24 березня, у монастирі на території Ботанічного саду.

Шоумен Вадим Мичковський, більш відомий як Дядя Жора, повідомив в своєму Instagram про смерть колеги, 56-річного актора Олега Гусєва. Він опублікував спільне фото, висловивши співчуття рідним та близьким.

Олег Гусєв помер після важкої хвороби

Повідомляється, що актор тривалий час боровся з хворобою. Близькі сподівалися на одужання, але врятувати його не вдалося. Більше подробиць поки не розкривають.

Відомий актор Олег Гусєв помер після важкої хвороби

"Прощавай, друже. Олег… Світла пам’ять світлій добрій людині. Він любив життя, людей, друзів і об’єднував їх навколо себе, дарував настрій. Твого великого доброго серця та позитиву вистачало на всіх. Ми дуже чекали, що ти одужаєш… Спочивай, Олеже. Царство небесне. Співчуття рідним і близьким", — написав Вадим Мичковський.

Церемонія прощання відбулась у вівторок, 24 березня, у монастирі на території Ботанічного саду. Згодом актора кремували на Байковому кладовищі.

Олег Гусєв народився у місті Біла Церква. Здобув освіту у Білоцерківський національний аграрний університет, втім своє життя присвятив акторській професії. Зіграв у картинах "Носоріг", "Я працюю на кладовищі", "У той області небес" і "Васька Немешаєв" та ін.

