Помер Джеймс Ван Дер Бік, зірка "Бухти Доусона" і "Дуже страшного кіно"

Актор помер у 48 років після дворічної боротьби з раком товстої кишки. У нього залишилися дружина Кімберлі та шестеро дітей.

Близькі актора підтвердили його смерть у зворушливому пості в Instagram: "Наш улюблений Джеймс Девід Ван Дер Бік мирно помер сьогодні вранці. Він зустрів свої останні дні з мужністю, вірою і гідністю". Рідні актора попросили про спокій і усамітнення, пише Daily Mail.

Джеймс Ван Дер Бік два роки боровся з раком

Дженніфер Гарнер, Сара Мішель Геллар, Люсі Гейл, Крісті Брінклі та Румер Вілліс — усі вони поставили лайки протягом кількох хвилин.

Джеймс Ван Дер Бік оголосив, що у нього рак у листопаді 2024 року.

"Немає готового сценарію, як оголошувати про подібні речі, але я планував детально розповісти про це журналу People найближчим часом... щоб привернути увагу і розповісти свою історію на своїх власних умовах. Але цей план довелося змінити сьогодні рано вранці, коли мені повідомили, що таблоїд збирається опублікувати цю новину", — написав він у соціальних мережах.

Він продовжував інформувати шанувальників, як проходить лікування.

Його остання публікація в Instagram була від 25 січня, де він виглядав схудлим, але бадьорим. Він вітав свою доньку і батька з днем народження. Одна з його останніх появ на червоній доріжці відбулася на прем'єрі серіалу "Overcompensating" у Голлівудському Палладіумі 14 травня 2025 року.

Джеймс Ван Дер Бік з'являвся на червоній доріжці минулого року

У актора і його дружини є дочки Олівія, 15 років, Аннабель, 12 років, Емілія, 9 років, і Гвендолін, 7 років, а також сини Джошуа, 13 років, і Джеремія, 4 роки.

Джеймс Ван Дер Бік із дітьми

11 лютого було створено сторінку на GoFundMe для збору коштів на підтримку сім'ї Ван Дер Біка, початкова сума становить 500 000 доларів. Кімберлі написала у своїх історіях в Instagram: "Мої друзі створили це посилання, щоб підтримати мене і наших дітей у цей важкий час. З вдячністю і розбитим серцем".

На сторінці сказано: "Ваша щедрість допоможе покрити основні витрати на проживання, оплатити рахунки і підтримати освіту дітей". За годину після звістки про смерть зірки було зібрано понад 100 000 доларів.

Ван Дер Бік знімався разом із Кеті Голмс, Джошуа Джексоном і Мішель Вільямс у серіалі "Бухта Доусона", що полюбився глядачам і виходив протягом шести сезонів. Він став популярним після ролі Доусона Лірі, коли йому було всього 20 років.

Джеймс Ван Дер Бік почав зніматися в кіно в 13 років, після того, як отримав струс мозку під час гри в американський футбол, через що за рекомендацією лікаря не міг грати цілий рік.

Трейлер серіалу "Бухта Доусона"

Серед інших його помітних ролей у кіно — "Дуже страшне кіно" (2000), "Техаські рейнджери" (2001), "Чума" (2006).

Він також з'являвся в телешоу "Пагорб одного дерева", "Закон і порядок: Спеціальний корпус", "Як я зустрів вашу маму", "CSI: Кібер", "Погануля Бетті".

