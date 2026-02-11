Живе відлюдником: вдівцю Наталі Вуд, якого підозрювали в її смерті, виповнилося 96 років

Смерть уродженої українки Наталії Захаренко досі залишається однією з головних загадок Голлівуду. Кінозірка, яка взяла псевдонім Наталі Вуд, загинула, впавши з власної яхти, яку нібито хотіла покинути посеред ночі, поки її чоловік Роберт Вагнер спав у своїй каюті.

Роберту Вагнеру, зірці фільмів "Пекло в піднебессі", "Рожева пантера", "Остін Пауерс" і багатьох інших, так і не було висунуто звинувачень. Але актора вважали "особою, що становить інтерес" у цій справі, але так і не заарештували, хоча ходили численні, бездоказові чутки про те, що зірка фільму "Таємниця 7 сестер" організував убивство своєї дружини. Роберт Вагнер був офіційно виправданий тільки 2022 року. А тепер один із найуспішніших і найвідоміших акторів Голлівуду скромно відсвяткував своє 96-річчя, пише Daily Mail.

Роберт Вагнер пережив свою дружину на 43 роки

Повідомлення було опубліковано в акаунті голлівудського ветерана в Instagram після того, як тисячі шанувальників побажали йому всього найкращого.

"Усім привіт... Величезне спасибі за ваші привітання з днем народження!", — йшлося в пості. Для багатьох фанатів навіть стало сюрпризом, що вдівець Наталі Вуд все ще живий. Він не дає інтерв'ю і присвятив себе своїй родині.

Це сталося через три місяці після річниці смерті його дружини, кінозірки Наталі Вуд, 1981 року у віці 43 років. Вона потонула біля берегів острова Каталіна в Південній Каліфорнії.

На той час коронер кваліфікував її смерть як випадкове утоплення, але після відновлення справи 2011 року до свідоцтва про смерть було внесено зміни, які вказували на "утоплення та інші невстановлені чинники".

Наталі Вуд була суперзіркою Голлівуду

У Вагнера була блискуча голлівудська кар'єра, що почалася в 1950-х роках з таких фільмів, як "Щасливі роки" і "Тереза". Він знявся в гучному фільмі 1956 року "Поцілунок перед смертю".

Однак справжню популярність він здобув лише 1979 року, коли зіграв Джонатана Гарта разом зі Стефані Пауерс у телесеріалі "Гарт і Гарт".

Серіал розповідав про багату, привабливу подружню пару, яка як хобі займалася розкриттям убивств. Він складався зі 111 епізодів і завершився 1984 року. Серіал досі користується популярністю.

Згодом він домігся успіху, знявшись разом із Майком Майерсом у фільмі "Остін Пауерс: Міжнародна людина-загадка" 1997 року.

Таємниця смерті Наталі Вуд так і не була розкрита

З Наталі Вуд він одружився 1957 року. Наталі на той час була вже зіркою Голлівуду. Але пара розлучилася через чотири роки, щоб знову відновити стосунки 1972 року. За чутками, причиною розлучення стала зрада Вагнера з чоловіком. З 1991 року Роберт Вагнер одружений на актрисі Джилл Ст. Джон.

Загадкова смерть Наталі Вуд — що відомо

Наталі Вуд, уроджена Наталя Миколаївна Захаренко, була донькою емігрантів з Російської імперії: українця і росіянки. Її мати була дуже забобонною і часто зверталася до ворожок, які наворожили, що друга з трьох її дочок буде знаменита, але загине в "темній воді". У підсумку Наталі все життя боялася будь-яких водойм і так і не навчилася плавати. Вона стала дитиною-зіркою, коли знялася в 4 роки у фільмі "Щаслива земля", а потім і в голлівудській класиці "Диво на 34-й" вулиці. Але суперзіркою вона стала після ролі Марії у "Вестсайдській історії". Набагато пізніше стало відомо, що вона пережила сексуальне насильство в 16 років. І на неї напав Кірк Дуглас, про що говорили знайомі Вуд.

Наталі Вуд усе життя боялася "темної води"

1981 року Наталі Вуд, її чоловік Роберт Вагнер і Крістофер Вокен, її партнер по фільму "Мозковий штурм", вирушили в невеликий вояж на яхті Вуд "Розкіш". Крім них на борту був капітан яхти.

Актриса пішла спати раніше за чоловіків. А вранці вони виявили, що вона зникла. Її тіло було виявлено наступного дня. Усі підозрювали її чоловіка, діти пари багато разів це спростовували.

У своїй книжці 2020 року "Більше, ніж кохання: інтимний портрет моєї матері, Наталі Вуд" її донька Наталя написала: "Ніхто в моєму оточенні не сумнівався в коханні мого батька до моєї матері або в його цілковитому розпачі від її втрати. Ми ніколи не зможемо з повною впевненістю дізнатися, як моя мати опинилася у воді".

Слідство вважало, що Наталі Вуд посеред ночі намагалася відв'язати шлюпку і сісти в неї, але зірвалася у воду і потонула. Її сім'я заперечує, що актриса могла накласти на себе руки.

"Моя мати не була трагічною, приреченою особистістю. Усе її життя було присвячене мистецтву, дітям, чоловікові та почуттям", — розповіла її донька.

У грудні Вагнер опублікував фотографію зі свого весілля з Наталі Вуд, висловивши свою незмінну любов до неї: "66 років тому, 28 грудня 1957 року, Наталі була моєю дівчиною, а тепер вона моя дружина. Щасливої річниці, Нат. Більше, ніж любов".

Весілля Наталі Вуд і Роберта Вагнера

