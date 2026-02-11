Живет отшельником: вдовцу Натали Вуд, которого подозревали в ее смерти, исполнилось 96 лет

Смерть урожденной украинки Натальи Захаренко до сих пор остается одной из главных загадок Голливуда. Кинозвезда, взявшая псевдоним Натали Вуд, погибла, упав с собственной яхты, которую якобы хотела покинуть посреди ночи, пока ее муж Роберт Вагнер спал в своей каюте.

Роберту Вагнеру, звезде фильмов "Ад в поднебесье", "Розовая пантера", "Остин Пауэрс" и многих других, так и не были предъявлены обвинения. Но актер считался "лицом, представляющим интерес" в этом деле, но так и не был арестован, хотя ходили многочисленные, бездоказательные слухи, о том, что звезда фильма "Тайна 7 сестер" организовал убийство своей жены. Роберт Вагнер был официально оправдан только в 2022 году. А теперь один из самых успешных и известных актеров Голливуда скромно отпраздновал свое 96-летие, пишет Daily Mail.

Роберт Вагнер пережил свою жену на 43 года

Сообщение было опубликовано в аккаунте голливудского ветерана в Instagram после того, как тысячи поклонников пожелали ему всего наилучшего.

"Всем привет... Огромное спасибо за ваши поздравления с днем ​​рождения!", — говорилось в посте. Для многих фанатов даже стало сюрпризом, что вдовец Натали Вуд все еще жив. Он не дает интервью и посвятил себя своей семье.

Это произошло спустя три месяца после годовщины смерти его жены, кинозвезды Натали Вуд, в 1981 году в возрасте 43 лет. Она утонула у берегов острова Каталина в Южной Калифорнии .

В то время коронер квалифицировал ее смерть как случайное утопление, но после возобновления дела в 2011 году в свидетельстве о смерти были внесены изменения, указывающие на "утопление и другие неустановленные факторы".

Натали Вуд была суперзвездой Голливуда

У Вагнера была блестящая голливудская карьера, начавшаяся в 1950-х годах с таких фильмов, как "Счастливые годы" и "Тереза". Он снялся в нашумевшем фильме 1956 года "Поцелуй перед смертью".

Однако настоящую известность он получил лишь в 1979 году, когда сыграл Джонатана Харта вместе со Стефани Пауэрс в телесериале "Харт и Харт".

Сериал рассказывал о богатой, привлекательной супружеской паре, которая в качестве хобби занималась раскрытием убийств. Он состоял из 111 эпизодов и завершился в 1984 году. Сериал до сих пор пользуется популярностью.

Впоследствии он добился успеха, снявшись вместе с Майком Майерсом в фильме "Остин Пауэрс: Международный человек-загадка" в 1997 году.

Тайна смерти Натали Вуд так и не была раскрыта

На Натали Вуд он женился в 1957 году. Натали к тому времени была уже звездой Голливуда. Но пара развелась через четыре года, чтобы снова возобновить отношения в 1972 году. ПО слухам, причиной развода стала измена Вагнера с мужчиной. С 1991 года Роберт Вагнер женат на актрисе Джилл Ст. Джон.

Загадочная смерть Натали Вуд – что известно

Натали Вуд, урожденная Наталья Николаевна Захаренко, была дочерью эмигрантов из Российской империи: украинца и русской. Ее мать была очень суеверной и часто обращалась к гадалкам, которые нагадали, что вторая из трех ее дочерей будет знаменита, но погибнет в "темной воде". В итоге Натали всю жизнь боялась любых водоемов и так и не научилась плавать. Она стала ребенком-звездой, когда снялась в 4 года в фильме "Счастливая земля", а потом и в голливудской классике "Чудо на 34-й" улице. Но суперзвездой она стала после роли Марии в "Вестсайдской истории". Гораздо позже стало известно, что она пережила сексуальное насилие в 16 лет. И на нее напал Кирк Дуглас о чем говорили знакомые Вуд.

Натали Вуд всю жизнь боялась "темной воды"

В 1981 году Натали Вуд, ее муж Роберт Вагнер и Кристофер Уокен, ее партнер по фильму "Мозговой штурм", отправились в небольшой вояж на яхте Вуд "Роскошь". Кроме них на борту был капитан яхты.

Актриса отправилась спать раньше мужчин. А утром они обнаружили, что она исчезла. Ее тело было обнаружено на следующий день. Все подозревали ее мужа, дети пары много раз это опровергали.

В своей книге 2020 года "Больше, чем любовь: интимный портрет моей матери, Натали Вуд" ее дочь Наташа написала: "Никто в моем окружении не сомневался в любви моего отца к моей матери или в его полном отчаянии от ее потери. Мы никогда не сможем с полной уверенностью узнать, как моя мать оказалась в воде".

Следствие считало, что Натали Вуд посреди ночи пыталась отвязать шлюпку и сесть в нее, но сорвалась в воду и утонула. Ее семья отрицает, что актриса могла покончить с собой.

"Моя мать не была трагичной, обреченной личностью. Вся ее жизнь была посвящена искусству, детям, мужу и чувствам", - рассказала ее дочь.

В декабре Вагнер опубликовал фотографию со своей свадьбы с Натали Вуд, выразив свою неизменную любовь к ней: "66 лет назад, 28 декабря 1957 года, Натали была моей девушкой, а теперь она моя жена. Счастливой годовщины, Нат. Больше, чем любовь".

Свадьба Натали Вуд и Роберта Вагнера

