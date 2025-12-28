Умерла легенда французского кино Брижит Бардо

На 92-м году жизни скончалась легендарная французская актриса Брижит Бардо.

О причинах ее смерти не сообщается. О смерти Бардо сообщил ее фонд, передает "France 24".

"Фонд Брижит Бардо с огромной грустью объявляет о смерти своей основательницы и президента, мадам Брижит Бардо, всемирно известной актрисы и певицы, которая решила отказаться от своей престижной карьеры, чтобы посвятить свою жизнь и энергию благополучию животных и своему фонду", — говорится в сообщении.

Брижит Бардо — что известно

Бардо — французская киноартистка, фотомодель, певица, танцовщица, автобиографистка. За свою карьеру сыграла в 48 фильмах, выступила в многочисленных музыкальных программах и записала 80 песен.

Родившаяся в Париже, Бардо сперва изучала балет, но быстро перешла к модельной и актерской карьере. В 15 лет ее фото появилось на обложке журнала Elle, что стало началом ее звездного пути.

В 50-60-х годах XX века Брижит считалась секс-символом. В то же время она стала символом эмансипации, сексуальной свободы, свободомыслия и бунтарства. Ее называют предвестницей женского движения во Франции, хотя сама актриса не принимала в нем участия.

В 1970 году Бардо первой была выбрана моделью для бюста Марианны, официального символа Франции. Значительно повлияла на моду и сексуальное раскрепощение женщин.

Настоящую мировую славу ей принесли фильмы "И Бог создал женщину" (1956), "Бабетта идет на войну" (1959), "Истина" (1960) и "Презрение" (1963). Именно эти роли закрепили за Бардо статус одного из символов французского кино.

В 1973-м году она решила завершить карьеру актрисы. После этого посвятила жизнь борьбе за права животных. Во время этой деятельности актриса смогла добиться запрета торговли мехом морских котиков во многих странах мира, замены забивания скота во Франции без оглушения на электрошоковые пистолеты.

О влиянии Бардо писали, что она "дала начало новому образу жизни для своего поколения. Ни одна актриса не вызывала такого поголовного подражания. Не только другие актрисы, но и молодые девушки по всему миру подражали ее стилю, растрепанной прическе, косметике, простой одежде, и, что не менее важно, воспринимали ее дерзкое — по крайней мере для 1950-х — убеждение, что женщине позволено предаваться радостям жизни и менять возлюбленных так же смело, как и мужчине".

23 октября 2025-го года в соцсетях появились фейковые сообщения о ее смерти. Брижит Бардо вынуждена была публично заверить, что она жива, и назвала "идиотом" человека, который запустил слух о ее смерти.

А 1 декабря Брижит Бардо снова обратилась к своим поклонникам, чтобы опровергнуть слухи о своей смерти.

Напомним, 26 декабря стало известно, что умер актер Пэт Финн, известный ролями в культовых ситкомах 90-х, в частности "Средний класс" (The Middle), а также играл в сериалах "Сайнфелд", "Бывает и хуже" и "Друзья", где сыграл доктора Роджера.

А во время рождественских праздников умер известный музыкант Перри Бамонте, который был гитаристом британской рок-группы The Cure.